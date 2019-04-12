Памяти Льва Ефремовича Кройчика

— Ставлю. И ругаю студентов, и хвалю. Но не обижаю, не унижаю их никогда.

— Где проходило ваше профессиональное становление?

— В первую очередь в родном Воронежском университете. Студенческие годы — это, безусловно, лучший период моей жизни. А также в газете «Пламя», где прошло мое становление как журналиста. Сначала я трудился в отделе писем, потом стал вести свои рубрики, одной из которых была сатирическая — писал фельетоны.

— Сегодня фельетон практически исчез со страниц газет. Он вернется?

— Думаю, что в ближайшем будущем нет: жанры возвращаются ко времени. Но для того, чтобы фельетон снова заявил о себе, важны два условия. Во-первых, наличие целевой аудитории, которой были бы необходимы комические тексты, так как жанр не может существовать вне аудитории. А во-вторых, появление авторов, которые нуждаются в своих читателях.

— Обсуждаете эту проблему со студентами?

— Разговор о судьбе фельетона в отечественной журналистике занимает важное место в моих беседах с ними. Мы говорим о том, что фельетон ушел из периодики, но, как говорится, свято место пусто не бывает. Его занял так называемый «иронический стеб», который напрямую связан с постмодерном.

Я открыто говорю студентам о том, что эта ситуация совершенно тупиковая. Современные авторы ходят по кругу как заключенные. Делают вид, что движение есть, но его в замкнутом пространстве никогда не будет. Иронизировать можно сколько угодно. Но если за этим не стоит ощутимого восприятия жизни, куда можно двигаться?

— Среди современных сатириков явно выделяется сегодня Дмитрий Быков, и многие студенты являются его поклонниками. Анализируете ли вы его тексты и как их оцениваете?

— Я положительно отношусь к его творчеству. Хотя здесь есть одно «но». Сатирик должен не только отчетливо представлять себе тот предмет, против которого направлено его «жало», но и тот идеал, к которому он стремится в своем творчестве. А в данном случае идеала нет.

Студентам необходимо понять, что фельетон возникает как реакция на существующее в обществе сопротивление власти или каким-либо концептуальным тенденциям, которые обязательно нужно преодолевать. Я часто повторяю им: автор фельетона должен явно ощущать, что если такого сопротивления не будет, то мир рухнет. В этой связи я спрашиваю студентов, есть ли этот накал у Дмитрия Быкова? И они начинают понимать, что нет в его произведениях сопротивления, а присутствует всего лишь «стеб».