Круглый стол «Быть или не быть? Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ в цифровую эпоху» пройдет 18 июня

18 июня 2022 года Минцифры России совместно с Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) проведут Круглый стол «Быть или не быть? Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ в цифровую эпоху». Мероприятие пройдет в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В дискуссии участвуют В. Желонкин, генеральный директор и главный редактор ИД «Коммерстантъ», Р. Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты», В. Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда», В. Шкулев, владелец Shkulev Media Holding, Ю.Таранцов, генеральный директор ИД «Свободная пресса».

Своим видением будущего печатных форматов СМИ поделятся иностранные гости Форума – Ху Сицзинь, глава китайского интернет-ресурса people.cn, зам. главного редактора газет «Хуансю Шибао» и «The Global Times», а также д-р Атанас Панчев, издатель болгарского интернет-ресурса «Квантовый скачок».

По словам Е. Абова, модератора Круглого стола, вице-президента СППИ ГИПП, цель встречи – выявить позиции авторитетных медиа-менеджеров по поводу обозримого будущего бумажных форматов СМИ и смежных индустрий – бумаги, полиграфии, распространения. В СППИ ГИПП уверены, что в традиционных сегментах СМИ есть перспективные точки роста, привносимые цифровой трансформацией бизнеса и медиапотребления.

Особое внимание предполагается уделить вопросам монетизации контента СМИ, в частности, обозначить направления движения издателей-правообладателей контента к сбалансированным, справедливым отношениям с крупными IT-платформами и новостными агрегаторами. В качестве экспертов в дискуссии примут участие д.ю.н., профессор М. Федотов, руководитель Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам при НИУ-ВШЭ, и В. Пуля, главный редактор международного проекта Russia Beyond, cооснователь компании MediaToolbox.