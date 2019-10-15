Круглый стол о перспективах распространения прессы пройдет в рамках форума Publishing Expo

29 октября в рамках XV ежегодного профессионального форума российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка» состоится круглый стол по теме «Перспективы распространения прессы в стране в свете поручения президента РФ В. В. Путина о поддержке печатных СМИ».

На круглом столе состоится обмен мнениями по проблемам и перспективам развития системы распространения прессы в РФ в свете поручения президента РФ и с учетом региональных особенностей состояния печатной индустрии в регионах. Планируется выявить наиболее проблемные узкие места в распространении прессы и пути их преодоления. Будут рассмотрены различные модели распространения печатной продукции в современных условиях с учетом изменения спроса у населения на прессу, развития интернета и цифровых технологий и необходимости поддерживать и развивать печатную индустрию в интересах повышения образовательного и культурного уровня населения, укрепления информационной безопасности страны.

Для участия в круглом столе приглашаются издатели, распространители печатной продукции, эксперты рынка, журналисты, представители министерств и ведомств РФ.

Круглый стол будет проходить в Москве, в отеле «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).

Начало регистрации в 10:30, начало работы круглого стола в 11:00.

Заявки на участие просьба направлять по электронной почте: klebdasha@gmail.com

Справки по телефону: +7 (495) 662-66-29.

Пресс-служба СППИ ГИПП