Крупнейшие рекламодатели планируют сократить рекламные бюджеты в 2023 году

Урезать расходы на рекламу в 2023 г. планируют почти 30% крупнейших рекламодателей в мире. Об этом свидетельствуют результаты Всемирной федерации рекламодателей (World Federation of Advertisers, WFA) и Ebiquity. Решение о сокращении бюджетов принимается на фоне растущей неопределенности в отношении будущего состояния экономики.

Сокращение коснется всех традиционных медиаканалов – ТВ, радио, печатных СМИ, ooh. Причина – нестабильная ситуация в мировой экономике. В то же время около 40% опрошенных маркетологов сказали, что намерены сохранить рекламные инвестиции на уровне 2022 г.

Исследование выявило некоторые различия по регионам. Ожидается, что расходы на рекламу больше всего сократятся в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке по сравнению с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В Северной Америке 44% опрошенных указали, что бюджеты их компаний в следующем году останутся неизменными, около 21% — сократят свои рекламные бюджеты.

Также произойдет дальнейший переход от традиционных медиа к цифровым. Почти половина респондентов планируют сократить офлайн-инвестиции, а четверть планирует значительно сократить расходы на печать. 42% опрошенных завили, что намерены увеличить расходы на цифровые медиа.