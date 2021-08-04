Крупнейшие социальные сети не справляются с антисемитскими сообщениями

Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и TikTok проигнорировали 84% жалоб на посты с антисемитскими высказываниями. Это выяснил британский Центр по противодействию цифровой ненависти (CCDH).

В период с мая по июнь исследователи сообщили модераторам социальных сетей о 714 случаях прямой агрессии в постах. В них содержались призывы к насилию над евреями, отрицание Холокоста и неонацистские высказывания. Публикации увидело не меньше 7,3 млн пользователей. Однако записи так и не были удалены.

Авторы исследования пришли к выводу о том, что крупные соцсети не выполняют своих обязательств перед пользователями и не ограничивают доступ к запрещенному контенту. CCDH предлагает ввести штрафы платформам за бездействие.

Кроме того, для борьбы с антисемитизмом CCDH предлагает социальным сетям нанимать и обучать модераторов контента; удалять посты и группы, связанные с расистской тематикой; вводить пожизненный запрет на создание аккаунтов тем, кто рассылает антисемитские высказывания.

Ответа от социальных сетей на обвинения CCDH не последовало.