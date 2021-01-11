Крупнейшие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа

Крупные соцсети Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat и TikTok ограничили доступ к аккаунтам и постам Дональда Трампа, а также его сторонников. Решение связано с возникшими беспорядками в Вашингтоне после заявлений действующего президента о фальсификации результатов выборов. Высказывания Трампа соцсети расценили как «подстрекательство к насилию».

Twitter сообщил о пожизненной блокировке аккаунта Трампа @realDonaldTrump после того, как он проигнорировал предупреждения о недопустимости нарушения правил соцсети. В своих постах Трамп заявлял, что он не придет на инаугурацию Джо Байдена и «75 млн американских патриотов не будут терпеть неуважение».

В официальном Twitter-аккаунт президента Трамп обвинил соцсеть в нарушении свободы слова и пообещал создать свою платформу для общения с единомышленниками. Через несколько минут это сообщение было удалено.

Кроме того, ограничения коснулись соцсети Parler, которая позиционировалась как «основанная на свободе слова». В ней активно общались сторонники Трампа. Приложение было удалено из App Store и Google Play из-за отказа модерировать сообщения пользователей более тщательно. Глава Parler Джон Матце заявил, что в таком случае, «Apple должна нести ответственность за все действия с ее устройствами, включая «каждый незаконный разговор по мобильному телефону» или «бомбу в машине». Также Parler остался без хостинга — Amazon, предоставлявший услуги, 10 января отключил соцсеть.