Крупнейший клиент Reuters против введения платного доступа к сайту

Лондонская фондовая биржа сообщила в четверг, что ведет переговоры с Thomson Reuters Corp об их соглашении о распространения новостного контента после спора о том, может ли Reuters News ввести платный доступ к своему сайту.

Reuters News, подразделение Thomson Reuters, недавно сообщило о планах ввести для клиентов плату за доступ к новостям на сайте Reuters.com в размере $34,99 в месяц.

Лондонская биржа приобрела поставщика финансово-информационных услуг Refinitiv, некогда входившего в конгломерат Thomson Reuters. Refinitiv покупает новости у Thomson Reuters, которые тот распространяет через терминалы компании.

В совместном заявлении Лондонской биржи и Thomson Reuters говорится, что «в настоящее время ведутся частные обсуждения бизнес-подходов и продуктов».

«Основа нашего партнерства прочна, и мы продолжим совместную работу, чтобы удовлетворить потребности всех наших клиентов», — говорится в совместном заявлении.

Около половины доходов Reuters News поступает от соглашения с Refinitiv в виде ежегодных платежей в объеме около $325 миллионов, что делает Refinitiv крупнейшим клиентом медиакомпании.