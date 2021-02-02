Крупнейший оператор Латвии прекратит трансляцию трех российских каналов

Кабельный оператор Латвии Tet прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс», заменив их на другие, равноценные каналы», — сказано в релизе оператора.

Tet направил распространителю каналов в Латвии ООО «TEM LV» запросы о правах на ретрансляцию этих каналов, но не смог получить юридически обоснованного объяснения.

С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, «Дождь», UATV, «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница», Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.

Ранее прокурор суда Рижского района Алдис Лсманис предъявил совладельцу компании Baltijas mediju alianse, в состав которой входит ООО «TEM LV», Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мерима обвинение в нарушении режима международных санкций.