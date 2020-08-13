Крупные редакции переводят часть сотрудников на постоянную удалённую работу

Массовый переход на удаленную работу заставляет и издателей прессы отказываться от больших офисов. Так, вслед за РБК частичный перевод редакций на постоянную удаленную работу рассматривают «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «Ведомости», сообщает «Коммерсант».

Редакция «Комсомольской правды» переедет в офис в два раза меньше по площади, а большая часть ее сотрудников продолжит работать из дома. Издание ищет новый офис площадью до 3 тыс. кв. м., сейчас в московском офисе работают 550 человек, включая сотрудников газеты, сайта, радио и книгоиздательского подразделения. После переезда в офисе будут одновременно присутствовать не более 200 человек, в основном из радио и сервисных служб.

Однако причина таких мер скрывается не только в популярном тренде на удаленную работу. За первое полугодие 2020 года выручка из-за пандемии упала примерно на 15%, говорит генеральный директор Владимир Сунгоркин. Рекламные доходы уже почти восстановились с учетом сезонного летнего падения, а вот розничные продажи еще нет. «КП» уже сократила зарплаты высокооплачиваемых сотрудников примерно на 15%.

Издатель газеты «Ведомости» также заявил, что «исследуется возможность» перехода на постоянную удаленную работу. Рассматривает это и ИД «АиФ», сообщил его гендиректор Руслан Новиков. По его словам, ИД мог бы отказаться от аренды, например, двух из четырех подъездов в усадьбе семейства Барышниковых, где занимает 5 тыс. кв. м, или переехать в новое здание, но решение не принято: «Мы точно не будем отказываться от офлайна полностью: планерки и встречи будут, просто, как оказалось, их можно проводить гораздо реже, чем раньше, дополняя онлайн-форматами и не теряя в эффективности».

В «Коммерсанте» большая часть сотрудников продолжает работать удаленно. Но, уточнил глава ИД Владимир Желонкин, это связано с «текущей эпидемиологической ситуацией». В перспективе часть сотрудников и подразделений могут получить возможность выбора — работать удаленно или в офисе.

Ранее сообщалось, что на постоянную удаленную работу с сентября переходит РБК, занимающий офис на Профсоюзной улице. Гендиректор РБК Николай Молибог уточнил, что удаленно будут работать 80% из 1,3 тыс. сотрудников группы, а телеканал — «в гибридном режиме»: часть сотрудников в студии, часть — дистанционно. Будет система незакрепленных рабочих мест, кабинеты станут переговорными или зонами коворкинга.