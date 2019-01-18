КС признал неконституционной норму об ограничении иностранного участия в СМИ для учредителей с двумя гражданствами

Конституционный суд РФ признал частично неконституционной норму об ограничении иностранного участия в российских СМИ (статья 19.1 закона «О СМИ»).

В частности, КС указал, что неясно, как должна применяться это норма в части корпоративных прав учредителей СМИ из числа россиян, у которых есть иное гражданство.

«Нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества», — цитирует ТАСС постановление КС.

По мнению судей, в связи с этой неопределенностью появляются риски для имущественных прав совладельцев и деятельности самого СМИ.

«По указанным позициям оспоренная норма не соответсвует Конституции РФ», — заключил КС.

Такое решение суд вынес по жалобе бизнесмена Евгения Финкельштейна. Он указывал, что норма об ограничении доли иностранных акционеров в российских СМИ до 20% также касается россиян, у которых есть два гражданства. В спорах Филькенштейна и ЗАО «Русское радио — Евразия» арбитражные суды встали на сторону последней, указав, что бизнесмен, у которого есть гражданства России и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, занимающейся радиовещанием. В итоге суды утвердили решение «Русского радио — Евразия», с которой Филькенштейн совместно владел «Радио Шанс», о безвозмездной передаче себе же лицензии на вещание этой станции в Петербурге.

Закон об ограничении иностранного участия в российских СМИ был принят в 2014 году. Эта норма стала применяться с 2016 года, а привести свои доли в соответствии с ней владельцы СМИ должны были к 1 февраля 2017 года.