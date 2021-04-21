Ксения Лукичева покидает пост главного редактора «Инде»

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Апр 21, 2021

Казанское издание «Инде» в пятый раз поменяет главного редактора. Действующий главред Ксения Лукичева не просто покинула редакцию, но и вовсе ушла из журналистики. Об этом она рассказала в интервью:

Категорически отказываться от чего-то или давать какие-то громкие обещания не буду. Но сейчас, да, я ухожу из журналистики, потому что сил моих больше нет. Я работаю в разного рода медиа с 1996 года по сегодняшний день. Это целая жизнь. 

Ксения говорит, что покидает издание по собственной инициативе и без конфликтов.

Источник: События
 
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