Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала «Супер»

Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга «Газпром-медиа»:

Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер». Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.

В нем уточняется, что Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

«Супер» — федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года. Основу вещания канала составляют проекты собственного производства. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах «Ростелекома», а также в кабельных сетях.

Свою карьеру в медиа Собчак начинала как ведущая передачи «Дом-2», где она проработала с 2004 по 2012 год. Также была ведущей развлекательных и общественно-политических передач на различных телеканалах и радиостанциях.

В 2012 году заняла пост главного редактора журнала SNC, в 2014 году возглавила редакцию журнала L'Officiel. На время президентской компании она оставила журналистскую деятельность.

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