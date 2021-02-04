Ксения Соловьева назначена главным редактором Vogue Россия

Condé Nast Россия объявил о назначении Ксении Соловьевой главным редактором Vogue Россия. Она заменит Машу Федорову, которая приняла решение покинуть компанию.

Ксения Соловьева пришла работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Вскоре была назначена заместителем главного редактора, а в 2010-м возглавила издание. Под ее руководством Tatler стал не только одним из самых читаемых и цитируемых глянцевых журналов в России, но и коммерчески успешным мультимедийным брендом с аудиторией свыше трех миллионов читателей.

О назначении главного редактора Tatler Россия мультимедийная компания Condé Nast Россия сообщит отдельно.