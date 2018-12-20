Ветераны Кубани получат бесплатную подписку на краевые и городские газеты

Союз журналистов Кубани проводит бесплатную массовую подписку для ветеранов. На это полугодие подписано — 177 ветеранов, на первое полугодие 2019 года — уже 204.

На предложение СЖ Кубани откликнулись восемь региональных изданий — «Кубанские новости», «Комсомольская правда», «Вольная Кубань», «АиФ-Юг», «Кубань сегодня», «Юг Times», «Краснодарские извести», издательство «Околица». Из 204 ветеранов, 130 , проживающих в Краснодаре, будут получать «Краснодарские известия». На остальные издания подписаны 74 ветерана из районов.

В бесплатной подписке ветеранов редакции участвуют и многие районки — газета «Тамань» (Темрюкский район) выделяет — 5 подписок, «Голос правды» (Красноармейский район) — 14, «Заря Кубани» (Славянск-на-Кубани) — 14, «Единство» (Павловский район) — 8.

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