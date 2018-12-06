Бывший главред «Сноба» Станислав Кучер стал ведущим RTVI

Бывший главный редактор проекта «Сноб» Станислав Кучер стал ведущим RTVI. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании:

Международная медиакомпания RTVI расширяет и усиливает команду: с декабря новым эфирным лицом медиа стал российский журналист, общественный деятель, теле- и радиоведущий Станислав Кучер.

В эфире RTVI Кучер будет выступать в качестве ведущего программ, политического обозревателя, интервьюера, а также участвовать в формировании стратегии развития СМИ.

Кучер заявил, что рад снова оказаться на телевидении и в международном СМИ.

Я убежден, что главные процессы и события, которые определят картину мира середины XXI века, будут происходить в США и в России, а огромную роль в формировании будущего сыграют обитающие по всему миру "global russians". RTVI — идеальная площадка для такой дискуссии и, возможно, единственный сегодня медийный мост между Россией и Америкой.

Раньше Кучер работал на РТР, ТВ-6, ТВЦ, РБК, «Совершенно секретно», «Эхе Москвы», «Коммерсант-fm», «Русской службе новостей» и «Авторадио».

Фото: The Insider