Федерации журналистов заявили протест после решения суда по делу об убийстве Яна Куцяка

Международная и Европейская федерации журналистов заявили свой протест после решения суда по делу об убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка.

В четверг, 3 сентября, суд Словакии оправдал Мариана Кочнера, известного словацкого мафиози и предполагаемого заказчика убийства журналиста Яна Куцяка.

«Этот вердикт шокирует, — сказал генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов Рикардо Гутьеррес. — Нет никаких сомнений, что Ян Куцяк был убит за свою журналистскую деятельность. Трое мерзавцев осуждены. Но заказчик или лица, заказавшие убийство, остаются безнаказанными. Правосудие не свершилось».

27-летний журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в своем доме в феврале 2018 года. Это убийство всколыхнуло всю Словакию, вызвав протесты и волнения, сравнимые с «бархатной революцией» в Чехословакии в 1989 г. Массовые протесты привели к политическому кризису и отставке коалиционного правительства во главе с Робертом Фицо.

Ян Куцяк занимался расследованиями коррупционных схем, в том числе в высших эшелонах власти. Перед смертью он собирал материал для статьи о связях бизнесмена Мариана Кочнера с итальянской мафией и правительственными кругами Словакии.

3 сентября 2020 года суд приговорил к 25 годам тюрьмы Томаса Жабо, который был на месте преступления. Ранее получил 23 года другой исполнитель убийства.

Однако возможные заказчики — Мариан Кочнер и его сообщница Алена Жужова — оправданы «из-за недостаточности доказательств».

«Мариан Кочнер, которого подозревают в организации убийства Яна Куцяка и его невесты, связан с организованной преступностью и правящей социал-демократической партией Словакии», — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беллангер.— Мы призываем словацкие власти принять все необходимые меры, чтобы положить конец безнаказанности, увековеченной этим шокирующим и разочаровывающим приговором».

Под своим воззванием Международная и Европейская федерации журналистов опубликовали список из 35 журналистов из разных стран, заказчики убийств которых не найдены и не наказаны. Среди них — имена Анны Политковской, Михаила Бекетова и других российских журналистов.

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