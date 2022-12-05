Кудрин подтвердил свой переход в «Яндекс»

Алексей Кудрин сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию.

В своем Telegram-канале он пояснил, что на новой должности будет разрабатывать корпоративную структуру холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные.

По словам Кудрина, одна из его главных задач — «помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру «Яндекса», чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди».

Ранее в ноябре сообщалось, что «Яндекс» в скором времени может провести корпоративную реструктуризацию. В результате российский бизнес планируется передать в «управление менеджмента, в то время как головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, может выйти из числа владельцев российского бизнеса. Ей также перейдут международные части направлений «облаков», беспилотников, образования и краудфандинга.