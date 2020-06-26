«Кухня на районе» запустила медиа про еду

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил медиа на гастрономическую тематику «Как есть» (kak.media). Онлайн-журнал станет бизнес-юнитом «Кухни на районе», в компании не раскрывают инвестиции в его запуск. Издатель медиа — Наталия Грибуля, экс-редактор журнала «Афиша.Еда».

Журнал планирует рассказывать, как «есть интересную еду, тратя на это минимум сил и времени», писать о ресторанах он не будет. Издание ориентируется на жителей больших городов 20–35 лет, которые часто готовят дома. В этом медиа предполагаются и коммерческие форматы — спецпроекты, партнерские интеграции и др.