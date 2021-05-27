Как фотографу не дать себе засохнуть

Все встречи с друзьями проходят по одному сценарию — с чего бы ни начался разговор, он неизбежно сворачивает на работу. Встретился тут со старинным другом Сергеем Куксиным, фотокором «Российской газеты», и дернул меня черт спросить: что такое фотожурналист? И с чем его едят?!

— Про фотожурналиста — это долго говорить, а едят его со всеми потрохами! — ответил Сергей.

— Да ну?? А как ты вообще попал в эту профессию?

— В детстве я собирал марки, хотел стать кинооператором и создал кукольный театр. Про фотографию ничего не знал. И только в девятом классе мне купили «Зенит», и я начал сразу снимать на слайд. Собственно, с тех пор по этой лыжне и еду... Правда, в конце девятого класса я понял, что хочу быть актером, и пошел в театральную студию. А потом поступил в Бауманку на инженера-конструктора летательных аппаратов.

— Понял. Так ты стал фотожурналистом.

— Еще нет. После Бауманки окончил еще один институт и после него пошел работать директором коммерческого магазина. И вот там-то случайно узнал, что есть вакансия фотокора в московской областной газете «Ленинское знамя».

Пришел я туда безо всякого опыта и обнаружил, что мне там очень комфортно! Было такое чувство, что там «мои» люди. В какой-то момент я понял, что это — мое. Со мной хотели работать пишущие, меня охотно публиковали, я сам писал. Однажды был момент, когда я сказал главреду, что недоволен версткой своего материала. Тот ответил, мол, иди и сам сверстай! Так и сложилось — я снимал, писал и верстал. Многостаночник такой...

Ты спрашиваешь, как стать фотожурналистом? К этому специально не приходишь, по большей части решение принимается интуитивно. Вот ты этим занимаешься и однажды понимаешь, что это занятие — твое, именно то, что тебе надо делать в жизни.

— То есть журфак надо закрыть — и пусть все интуичат?

— Я тебе так скажу: недавно была съемка у замминистра, и он просто с языка у меня снял слова про нашу ситуацию — я-то «снизу» думаю, а оказывается, «сверху» думают так же — рынок перенасыщен гуманитариями! У нас до фига всяких экономистов, политологов, юристов, журналистов. Школьники, приходящие на журфак, живут в некотором тумане — они просто не понимают, что главный вопрос — где они будут зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом? Ты будешь востребован на рынке? Кому и зачем ты нужен?

— Вернемся к «Ленинскому знамени», хорошо?

— Времена тогда поменялись, и поменяли название — ее обозвали «Народная газета ЛЗ». Люди в редакции прошли хорошую школу советской партийной печати, но меня встретили хорошо, мы все помогали друг другу, и атмосфера в редакции была замечательной! География тематики ограничивалась Московской областью и Москвой, но разнообразие зашкаливало. Плюс стык времен в 90-е... Настали времена, когда прессу перестали воспринимать как четвертую власть, журналисты стали нежелательны, от нас некоторые персонажи прятались.

А потом наступил момент, когда я понял, что надо что-то делать, — зарплату не платили (ездил в транспорте со справкой, что мне не платят зарплату, справка до сих пор сохранилась), газета стала терять востребованность, все темы выработаны, осталось только ходить по кругу...

И так получилось, что ушел я в газету «Век» — аналитическую газету, в которой работали харизматичные «акулы пера», монстры журналистики, монстры характера. И там началась интереснейшая жизнь. «Век» — это целая эпоха, газета с большими амбициями. У газеты был мощный замах, она заставляла считаться со своими аналитическими публикациями. И там было интересно работать!

Изменилась география съемок, я стал ездить по всей стране.

Изменилось и мое отношение к собственным фотографиям, мне стало легче отбирать — есть сотня снимков, и среди них ты видишь одну карточку, а не 8–9 якобы достойных... Это очень интересное изменение, оно как бы пришло со стороны, что-то щелкнуло — и ты стал по-другому смотреть на свои снимки. Стал смотреть со стороны. И мне это понравилось.