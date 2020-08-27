Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Владислав Куликов

Или взять бьюти-блогера. Некая девушка покупает косметику, тестирует и рассказывает читателям. Вряд ли она и сама претендует на статус журналиста, скорее всего, ее устраивает звание бьюти-блогера. Но аудитория у нее может быть больше, чем у иного журналиста. И в отличие от иного журналиста, она вникает и разбирается в том, о чем пишет. Другой блогер делает новостные подборки. Просеивает массивы информации, находит интересные новости по какой-то тематике или просто имеющие определенную изюминку и делает рассылки своим читателям. Это уже ближе к журналистской работе.

Но в любом случае если вам есть, чем наполнить свой блог, то десятый вопрос, считать ли его СМИ, а вас журналистом. Если же вам нечем наполнить свой блог, то как себя ни называйте, хоть блогером, хоть журналистом, все без толку.

— Существует такое мнение, что журналист — это тот, кто дает инфоповод. Но любой человек может первым оказаться на месте и заснять, например, крушение самолета. Вы согласны с этим?

— Вы спросите у автомеханика, согласен ли он с тем, что машина едет от того, что водитель нажимает на педаль. Это вполне обоснованный вопрос: любой мало-мальски наблюдательный человек не раз замечал, что как только кто-то нажимает педаль газа, автомобиль трогается. Конечно же, определенная взаимосвязь тут есть. Но любой достаточно культурный механик вам объяснит, что это поверхностное понимание процессов, происходящих внутри автомобиля. А некультурный выразится в настолько туманных и нецензурных терминах, что, боюсь, смысл ответа может ускользнуть. Так и мнение «правда ли, что, кто первый, тот и журналист», считаю несколько поверхностным. Не надо фетишизировать скорость сообщения. Журналисты не жокеи на скачках, чтобы делать победителем того, кто всех опередил. У нас другие критерии. И у читателей, кстати, тоже. Читателю не так важно, кто первый сообщил новость, ему важно: кто сообщил лучше и своевременней.

Качество и своевременность — вот главные критерии. Своевременность означает, что человек должен получать новость не раньше, но и не позже, чем ему нужно. Представьте, в Москве ночь, люди спят, а в Нью-Йорке на биржах обвал. Должны ли мы, журналисты, будить своего читателя? Вряд ли. Пусть выспится, утром проснется и все узнает. Так какая ему разница, кто ночью первым сообщил об обвале? Человеку надо утром получить из СМИ исчерпывающую информацию. Но если вы сообщите об обвале на биржах через неделю, как о новости, это, конечно, будет поздновато. Будете глупо выглядеть и перед коллегами, и перед читателями.

Другая ситуация. Вечер, молодой человек делает предложение любимой девушке. Играет музыка, горят свечи, искрится шампанское. А в это время ФСБ в соседнем регионе задержало губернатора. Да хотя бы в этом же городе, даже на соседней улице, надо ли отвлекать молодых людей от одного из самых важных в их жизни разговоров? Они не бросят свою беседу ни сейчас, ни через пять минут. Когда же у молодого человека возникнет интерес по поводу арестованного губернатора, он не будет смотреть, какое сообщение пришло раньше, какое позже. Прочитает в том СМИ, какому доверяет.

Люди живут своей жизнью, и не должны каждый раз вздрагивать по сигналу СМИ. Единственный случай, когда информация должна доводиться незамедлительно, это чрезвычайные ситуации, угрожающие самому человеку. Ураган, наводнение, пожар, от которых надо спасаться прямо сейчас, — всегда информационный повод номер один, отодвигающий все остальное. Но сообщать первыми о том — задача МЧС и властей, а не журналистов. Так что скорость сообщения — это наша внутрикорпоративная тема. Во-первых, гонка на выпуске нужна, чтобы держать нас в тонусе. Во-вторых, опередить других важно для информационных агентств. Часто тот, кто первым сообщил о событии, создает информационную волну: остальные СМИ перепечатывают новость уже со ссылкой на это информагентство. Таким образом продвигается бренд конкретного агентства. Но в этом не вся журналистика. Другим СМИ лучше сосредоточиться на том, чтобы подавать информацию своему читателю лучше других и вовремя.

А если какой-то гражданин стал свидетелем события, сообщил о том в соцсети и оттуда новость подхватили СМИ, это не делает человека журналистом. Он в данном случае — источник информации.

Возьмем ту же авиакатастрофу: свидетель происшествия снял видео, выложил в Сеть и ушел. А журналист приехал и остался. Он узнает все детали, расскажет про погибших, будет отслеживать ход расследования причин катастрофы. И так далее. Заниматься этой катастрофой журналисту придется еще долгое время, а случайный свидетель будет узнавать о том из газет.

— Сейчас многие журналисты становятся блогерами, но продолжают называть себя журналистами. Как вы относитесь к этому?

— Это вполне естественный процесс. Скорее меня удивляет, когда молодые журналисты не заводят блогов. Пока ты молод и горяч, сил должно хватать на два-три блога, помимо основной работы. Или тебя не распирает желание поделиться с миром чем-то потрясающим? К тому же личный блог позволяет молодому журналисту набить руку. А для состоявшегося журналиста блог — отличный инструмент личного продвижения. Поэтому в блогерстве нет ничего плохого ни для журналистов, ни для кого бы то ни было. Плохо только вести плохой блог, и хорошо — хороший.