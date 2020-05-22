Хороший вопрос Пескову — тот, который часто вспоминают

— Вы общаетесь с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Как это происходит?

— Брифинг по телефону (conference call) проходит почти каждый день. В нем принимают участие как российские, так и иностранные журналисты.

— Есть ли модератор? Вы слышите своих коллег? На каком языке задают вопросы иностранные журналисты?

— Модератора нет. Все слышат полностью всю беседу, вопросы и ответы звучат только на русском.

— По какому принципу предоставляется право журналисту задать свой вопрос?

— Каждый журналист представляется и задает вопрос, ожидая, когда ответ на предыдущий вопрос закончится.

— Как часто вам удается задать вопрос?

— Почти всегда.

— Обсуждаете ли вы заранее вопросы с главным редактором?

— Нет, чаще советуюсь со службой информации, спрашиваю, что необходимо им.

— На какие ответы вы рассчитываете — подробные или односложные?

— Мы рассчитываем на развернутые ответы.

— Каким критериям должен соответствовать «хороший» вопрос пресс-секретарю президента?

— Хороший вопрос тот, ответ на который потом цитируется.

— Используете ли вы в общении с пресс-секретарем уточняющие вопросы?

— Да, возможность уточнять вопросы есть.

— Как долго длится ваше общение?

— В среднем около 20–25 минут.

— Что определяет тематику ваших вопросов? Как она формируется?

—Тематику вопросов определяет информационная повестка.

— Насколько вы свободны в этом общении? В какой позиции вы по отношению к нему находитесь? Он для вас начальник?

— Нет, он не начальник. Журналисты свободно задают свои вопросы.

— Вы задаете острые вопросы? Если да, то в какой формулировке, интонации?

— Журналисты задают те вопросы, которые считают нужными. Нет ограничений по «остроте» или «тупости».

— Не возникает ли у вас ощущения, что, задавая вопросы Пескову, вы задаете вопросы Путину?

— И да, и нет. Да, потому что часто это вопросы именно о позиции Владимира Путина по тому или иному вопросу. Нет, потому что мы говорим с его пресс-секретарем, со всеми его ограничениями.