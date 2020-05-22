Хороший вопрос Пескову — тот, который часто вспоминают

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Максим Курников — об опыте общения с пресс-секретарем президента Путина
— Вы общаетесь с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Как это происходит?
— Брифинг по телефону (conference call) проходит почти каждый день. В нем принимают участие как российские, так и иностранные журналисты.
— Есть ли модератор? Вы слышите своих коллег? На каком языке задают вопросы иностранные журналисты?
— Модератора нет. Все слышат полностью всю беседу, вопросы и ответы звучат только на русском.
— По какому принципу предоставляется право журналисту задать свой вопрос?
— Каждый журналист представляется и задает вопрос, ожидая, когда ответ на предыдущий вопрос закончится.
— Как часто вам удается задать вопрос?
— Почти всегда.
— Обсуждаете ли вы заранее вопросы с главным редактором?
— Нет, чаще советуюсь со службой информации, спрашиваю, что необходимо им.
— На какие ответы вы рассчитываете — подробные или односложные?
— Мы рассчитываем на развернутые ответы.
— Каким критериям должен соответствовать «хороший» вопрос пресс-секретарю президента?
— Хороший вопрос тот, ответ на который потом цитируется.
— Используете ли вы в общении с пресс-секретарем уточняющие вопросы?
— Да, возможность уточнять вопросы есть.
— Как долго длится ваше общение?
— В среднем около 20–25 минут.
— Что определяет тематику ваших вопросов? Как она формируется?
—Тематику вопросов определяет информационная повестка.
— Насколько вы свободны в этом общении? В какой позиции вы по отношению к нему находитесь? Он для вас начальник?
— Нет, он не начальник. Журналисты свободно задают свои вопросы.
— Вы задаете острые вопросы? Если да, то в какой формулировке, интонации?
— Журналисты задают те вопросы, которые считают нужными. Нет ограничений по «остроте» или «тупости».
— Не возникает ли у вас ощущения, что, задавая вопросы Пескову, вы задаете вопросы Путину?
— И да, и нет. Да, потому что часто это вопросы именно о позиции Владимира Путина по тому или иному вопросу. Нет, потому что мы говорим с его пресс-секретарем, со всеми его ограничениями.