Курская область стала самой читающей в России

Региональное управление федеральной почтовой связи подвело итоги подписной кампании с начала 2019 года. Так, Курская область заняла первое место среди всех филиалов «Почты России» по плотности подписки на 1000 жителей.

В тройку российских лидеров, помимо Курской области, также вошли Татарстан и Северная Осетия-Алания. Награждение победителей состоялось в Москве. Диплом за высокие достижения в подписной кампании был вручен директору курской почты Виктору Вырожемскому.

Подписная кампания Почты России показала, что несмотря на развитие электронных способов получения информации, печатные издания по-прежнему пользуются спросом у жителей Курской области и остаются главными источниками новостей, особенно в сельской местности.

За период проведения кампании курянами выписано около 370 тысяч тиражей газет и журналов. Другие печатные СМИ в подписке опередили: «Курская правда», «Друг для друга», «Городские известия», областной вестник «Единая Россия» и «Комсомольская правда».

По количеству оформленных подписок лидируют Курский, Щигровский, Льговский, Солнцевский и Суджанский почтамты. По плотности подписки лучшие позиции у Беловского, Обоянского и Горшеченского.

Все чаще куряне предпочитают выписывать прессу, не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года активность интернет-подписчиков возросла в 2,5 раза.

Помимо этого, во всех почтовых отделениях Курской области продолжается акция по благотворительной подписке «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.

В первом полугодии 2019 года в рамках акции «Дерево добра» в регионе всего было оформлено около тысячи экземпляров газет и журналов для различных социальных учреждений.

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