Как я научила газетчиков работать в онлайне и снимать видео

В последних числах февраля 2019 года я пришла на работу туда, где меньше всего ожидала оказаться, — в газету. Не потому, что я не журналист: я работала в СМИ более 20 лет и прошла путь от ведущей на телеканале до режиссера фильмов, лауреата международного конкурса «Золотой Витязь». Кроме того, я создавала с нуля региональный телеканал и давала старт многим интересным проектам.

И вот я пришла в качестве главного редактора в газету «Курская правда», которая славилась возрастными маститыми журналистами, длинными текстами и практически мертвыми соцсетями.

Но когда ты становишься во главе нового дела, не время впадать в депрессию. В соответствии с указаниями учредителя, профильного министерства и тем, что диктовала нам жизнь, были сформулированы задачи, которые я поставила перед собой и своими сотрудниками. Главной из них стало создание мультимедийной редакции, что подразумевало под собой появление совершенно нового для всех формата — видео.

Наши технические возможности были ограничены: самым серьезным оборудованием редакции были три компьютера для верстки. В таких условиях главным оружием журналиста стал личный смартфон, а видео, к сожалению, появлялось лишь тогда, когда без него ну совсем нельзя было обойтись: мы снимали работающий комбайн или старт лошадей на ипподроме.

ПЕРЕСТРАИВАЕМ СОЗНАНИЕ

Для начала журналистам предстояло освоить работу в режиме онлайн. При этом большая часть коллектива еще помнила те времена, когда можно было спокойно идти на мероприятие, не торопясь неделю писать статью, потом еще день думать над следующей темой. Обо всем это я выслушала немало ностальгических тирад от коллег из других газет. «Как же здорово было», — говорили мне.

Я не разделяла их чувств, потому что работала на телевидении и привыкла к совершенно другому темпу жизни. Убеждая в необходимости работать по-другому, я аргументировала это тем, что от нас буквально зависело будущее редакции.

«Мы с вами закладываем следующие сто лет, — говорила я. — Потому что, как бы мы ни любили печатную версию, количество наших подписчиков и читателей ежегодно сокращается, а аудиторию в интернете нужно завоевать».