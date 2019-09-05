Как я научила газетчиков работать в онлайне и снимать видео

Иногда кажется, что ситуацию в редакции газеты ничем не изменить: сотрудники слишком привыкли к печатным дедлайнам. Наталья Лымарь на личном примере описывает, что нужно делать в таких случаях
В последних числах февраля 2019 года я пришла на работу туда, где меньше всего ожидала оказаться, — в газету. Не потому, что я не журналист: я работала в СМИ более 20 лет и прошла путь от ведущей на телеканале до режиссера фильмов, лауреата международного конкурса «Золотой Витязь». Кроме того, я создавала с нуля региональный телеканал и давала старт многим интересным проектам.
И вот я пришла в качестве главного редактора в газету «Курская правда», которая славилась возрастными маститыми журналистами, длинными текстами и практически мертвыми соцсетями.
Но когда ты становишься во главе нового дела, не время впадать в депрессию. В соответствии с указаниями учредителя, профильного министерства и тем, что диктовала нам жизнь, были сформулированы задачи, которые я поставила перед собой и своими сотрудниками. Главной из них стало создание мультимедийной редакции, что подразумевало под собой появление совершенно нового для всех формата — видео.
Наши технические возможности были ограничены: самым серьезным оборудованием редакции были три компьютера для верстки. В таких условиях главным оружием журналиста стал личный смартфон, а видео, к сожалению, появлялось лишь тогда, когда без него ну совсем нельзя было обойтись: мы снимали работающий комбайн или старт лошадей на ипподроме.
ПЕРЕСТРАИВАЕМ СОЗНАНИЕ
Для начала журналистам предстояло освоить работу в режиме онлайн. При этом большая часть коллектива еще помнила те времена, когда можно было спокойно идти на мероприятие, не торопясь неделю писать статью, потом еще день думать над следующей темой. Обо всем это я выслушала немало ностальгических тирад от коллег из других газет. «Как же здорово было», — говорили мне.
Я не разделяла их чувств, потому что работала на телевидении и привыкла к совершенно другому темпу жизни. Убеждая в необходимости работать по-другому, я аргументировала это тем, что от нас буквально зависело будущее редакции.
«Мы с вами закладываем следующие сто лет, — говорила я. — Потому что, как бы мы ни любили печатную версию, количество наших подписчиков и читателей ежегодно сокращается, а аудиторию в интернете нужно завоевать».
Первыми в нашей редакции перестроились молодые журналисты. Видя, как востребована эта работа, за ними потянулось и старшее поколение. И сегодня все журналисты издания, включая редакторов, пишут и снимают фото и видео «с колес», находясь на мероприятии, независимо от своего возраста и служебного положения. Те, кто не смог, покинули редакцию, причем все они приняли это решение самостоятельно. Но таких было немного.
Мы создали группы в четырех социальных сетях, освободили наши ленты от сухих пресс-релизов, рассказов о проходных мероприятиях и визуального мусора, установили частоту публикаций.
ГДЕ НАЙТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Найти готового интернет-редактора для работы с сайтом и соцсетями у нас не получилось. Такие специалисты в Курской области — штучный товар. Я стала искать в своем коллективе. Причем две девушки, которые до этого по очереди размещали сообщения на сайте и в соцсетях, от предложения заниматься только этим категорически отказались. «Да я тут умру — безвылазно сидеть в редакции у компьютера», — сказала одна из них.
Пришлось брать на работу совсем молодых и вместе с ними учиться. Причем, говоря о продвижении в соцсетях, весь твой журналистский опыт может ничего не стоить по сравнению с теми, кто умеет нажимать нужные кнопки. Даже если эти люди пишут с ошибками. Но надо научиться их слушать, подавив свой снобизм. При этом все равно фильтровать их предложения, потому что варианты продвижения могут оказаться неприменимы к вашей ситуации. Например, многие из специалистов по соцмедиа считают сами сайты атавизмом. Но для региональной повестки сайт — это важная составляющая. «Яндекс. Новостями» и «Дзеном» пользуются много россиян, и этой аудиторией нельзя пренебрегать.
ВООБЩЕ-ТО ТРАФИК — ЭТО ЛЮДИ
Один статусный человек сказал мне: «Я газет не читаю, вот у меня планшет, все есть в интернете, а у вас очень маленькая аудитория». Все это было во время мероприятия, рядом были люди. Мне дорого стоил тот разговор.
Что ж, мы вышли «ВКонтакте» с брендом газеты, аудиторию которой составляли люди возрастом 55+, то есть с нулевым социальным капиталом. Но я не опустила руки. Проанализировала и поняла, что мы делаем не так.
Вообще-то трафик сайта — это аудитория, это живые люди со своими интересами, проблемами и ограниченным временем, поэтому никто не обязан читать ваши посты и ставить лайки. На контент реагируют, если он полезен или интересен. Но чтобы на вас в принципе обратили внимание, аудиторию нужно привлекать дополнительно.
Сначала мы вошли в десятку, а сейчас — первые в регионе среди государственных СМИ по ежемесячному приросту аудитории. Хотя над этим еще надо работать. Полностью обновили сайт, все чаще появляемся как первоисточник в топе «Яндекса». Сделали ребрендинг печатной версии. Сейчас наша основная аудитория «ВКонтакте» — 35-45, на три четверти женская, но есть тенденция прироста молодежи (такую задачу мы тоже себе ставили).
К тому же у нас много живых комментариев, не только тех, которые пишут сами журналисты и редакторы (кстати, и это обязательно надо делать). Лучше всего страница «Курской правды» растет в «Одноклассниках». И хоть некоторые московские специалисты с пренебрежением относятся к этой сети, у нас в регионе она не менее популярна, чем «ВКонтакте». Спросите тех, кому за 35, в 90 % случаев вам назовут «Одноклассники».
К СЕРЬЕЗНЫМ ВИДЕО И ДРУГИМ ПРОЕКТАМ
Сайт нашего издания настолько устарел, что даже не позволял прикреплять видео к тексту. И, несмотря на то что мы запустили новую версию сайта, видео стали выкладывать все-таки в наш канал на YouTube, так как на сервере оно занимает слишком много драгоценного места.
Темы для видео мы искали исходя из практического отсутствия ресурсов на съемки. Однажды я услышала, как министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказывала о телемедицине. По ее словам, пожилые люди не должны вызывать «скорую», чтобы узнать, как правильно измерить давление. Об этом они могут спросить у доктора, получив консультацию дистанционно, — это и есть телемедицина.
Тогда мы и решили запустить свой проект «Телемедицина» в режиме видеотрансляции, приглашать ведущих курских докторов и отвечать на вопросы пользователей. Гипертония, боли в спине, сохранение зрения — кажется, что темы известные, но по каждой есть что обсудить. Например, не все знают о том, что такое ночные линзы или что гипертоники склонны подсаливать пищу, потому что их вкусовые рецепторы менее чувствительны к соли.
Здесь и интересные истории. Например, мой дедушка в 47 лет пережил инсульт, а сейчас ему 98, и врачи удивляются. Вот как ему удалось не схлопотать следующий, сохранить ясность ума и здоровье? Это мы обсудили в одной из передач.
Уже в первые сутки проект набрал около двух тысяч просмотров. Мы стали анонсировать его в соцсетях, на сайте и в печатной версии. А после трансляции вывешивали текстовую версию: в газете материал выходил в двух последующих выпусках в форме «вопрос — ответ». Затем в наших группах вывешивали фрагменты трансляции. Например, рассказ офтальмолога о том, какое электронное устройство безопаснее использовать для чтения.
Следующим проектом стал «Дискуссионный клуб». Когда-то в кабинете редактора «Курской правды» собирались журналисты и приглашенные специалисты и обсуждали какую-нибудь проблему — например, говорили о ЖКХ. В течение часа они общались, а по итогам выходила большая статья.
Мы решили сделать клуб в новом формате. Нашли уютный зал в кафе в нескольких шагах от редакции. За круглым столом собрали ведущих журналистов нашего издания и пригласили гостей. Первым стал самый вероятный кандидат на кресло мэра Курска (буквально за несколько дней до выборов). Мы решили узнать его мнение по разным проблемам жизни города и то, как он намерен их решать. Спрашивали, есть ли у него своя команда, зачем ему менять кресло депутата Государственной думы на расстрельную должность главы областного центра и о многом другом.
Затем мы запустили еще один мультимедийный проект — «История одной фотографии». Во время одного из медиафорумов в Курске исполнительный директор ГИПП Елена Шитикова предложила нам активнее использовать столетний фотоархив «Курской правды».
Тогда мы начали публиковать уникальные архивные фотографии и короткие истории к ним. Пригласили курян поделиться с нами своими редкими фотографиями, попросили известных в городе людей подать пример. Ход сработал: читатели стали присылать в редакцию фотографии и истории к ним.
У нас ведь жили такие замечательные люди, как писатель Фазиль Искандер, который даже работал в нашей газете. Сохранился снимок, как он на подводе выезжает в один из районов области, чтобы написать репортаж.
Или запечатленный на другом снимке наш земляк Никита Хрущев, который дружелюбно интересовался у американского сенатора, где там находится Миннеаполис, и пояснял: «Это чтобы я не забыл, что этот город должен уцелеть, когда полетят наши ракеты».
А чего стоит уникальный крупный план на снимке, сделанном в разгар войны с фашистами: курянка, зажав в руках газету «Курская правда» со сводками с фронта, читает их на ходу. Эти публикации размещаются на сайте, в газете, а также в лайтбоксах на улицах города.
«Активные выходные с «Курской правдой» — еще один новый мультимедийный проект. Буквально этим летом в Курске стал популярен сапсерфинг (доска с веслом), причем сразу на двух реках. Когда мы готовили материал «Прогулки по воде» на реке Тускари, к нам обратился руководитель другой группы сапсерфинга, который организует походы по реке Сейм, с предложением организовать отдых для сотрудников. Мы совместили полезное с приятным и, захватив фотографа и оператора, отправились «ходить по воде».
Видеоверсия без закадрового текста, построенная на «сыром» видео с инструктажа, веселом общении, интервью наших журналистов и коротких ярких историй организаторов, уложилась в 10 «с копейками» минут. В соцсетях мы начали подавать тему с текстовой версии с яркими фотографиями. Затем предложили посмотреть, как это было. И объявили конкурс среди наших подписчиков: кто хочет принять участие в следующем походе.
«Телемедицину» у нас уже получается монетизировать. Хотя в основном видеопроекты пока носят имиджевый характер. Конечно, мы не телекомпания, но в этом есть и свои плюсы. Например, никто не требует от нас регулярности и массового выхода таких проектов. Но наличие видеоформатов в потоке контента нашей редакции становится одним из важнейших факторов в борьбе за будущее газеты.