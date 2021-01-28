«Курская правда». Опыт работы во время пандемии

Во время пандемии редакция «Курской правды» в полном составе научилась эффективно работать на удаленке, освоила выпуск детского приложения и запустила проект со Сбербанком и городским Управлением культуры. Люди выработали привычку активнее взаимодействовать с нашим контентом. Мы же, в свою очередь, стараемся соответствовать их запросам на позитивные темы.

ПРИНЦИП СВЕТОФОРА

В конце февраля, когда мы наблюдали, как разворачивается ситуация с COVID-19 в Китае, я взяла интервью у курянина Сергея Ревы, который до 2019 года жил в Поднебесной и от своих друзей, оставшихся там, получал все новости в режиме онлайн. Уже тогда нам стало очевидно, что вирус есть, он серьезный и это надолго. А когда в конце марта объявили о режиме самоизоляции, у нас было всего три дня на подготовку перехода.

Первое, что было сделано: специалисту по информационным технологиям было поручено решить техническую сторону вопроса — как будут взаимодействовать люди, верстая газету? Потому что речь шла именно об этом. На тот момент уже около полутора лет «Курская правда» работала как мультимедийная редакция.

Сайт, социальные сети — все это мы уже научились делать дистанционно, так как работа в электронных форматах не ограничивается рабочим временем, она ведется в круглосуточном режиме. А журналисты, которые выезжают на репортажи, выдают информацию с места событий.

Всем, кто работает с печатной версией, была установлена программа для дистанционного администрирования рабочего стола. Кроме того, нам пришлось решить технические проблемы наших сотрудников, у кого они возникли. Был создан чат в Telegram, куда вошли все сотрудники редакции, и, главное, написан регламент работы, чтобы каждый — от журналиста, верстальщика до главного редактора — понимал, что он должен делать, верстая выпуск, и как вносить коррективы в случае необходимости. Для этого в общем доступе дополнительно были созданы три папки: «Корректорская правка», «ПДФ для корректоров» и «ПДФ для редактора».