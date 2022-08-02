Курский журналист объявил голодовку после того, как его обвинили в вымогательстве

Журналист Денис Шайкин опубликовал письмо на своей странице «ВКонтакте», в котором сообщил о начале бессрочной голодовки. Ранее суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и возмещении морального вреда на сумму в 100 тысяч рублей.

По версии следствия, журналист потребовал от гендиректора местного предприятия «Свежий хлеб» 400 тысяч рублей, чтобы в свет не вышла статья о «захвате» предприятия-конкурента «Курскхлеб».

По словам Шайкина, он невиновен, а дело против него возбудили по ложному доносу. Журналист пригрозил следователям и судье, что умрет от голода. Также он обвинил власти в «уничтожении» его газеты «Курская неделя».