Любовь Курьянова — журналистка из будущего

«Здравствуйте! В эфире робот Кейт. В этом часе…» Думаете, эта фраза из фильма будущего? Нет! Это реальность, которая ждет журналистику через 10-20 лет. Найдется ли место людям в новых медиа и где сейчас нужны хорошие журналисты, расскажет главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова.

— По прогнозам футурологов, информационных журналистов могут заменить роботы. Согласны вы с этим?

— Хотя формат новостей — вещь простая, робота премудростям профессии тоже придется учить. Однако нужно учитывать тот факт, что английский язык более информативен, чем русский, в русском языке больше сложностей и нюансов, так что русскоязычным журналистам можно пока не волноваться. Роботам потребуется немало времени, чтобы выучить русский язык. Однако, боюсь, что понять нашу загадочную русскую душу чудо-машины так и не смогут. И, хотя новости и не имеют права на эмоциональную окраску и оценочные суждения, важно грамотно подобрать контекст и попытаться спрогнозировать, как будет дальше развиваться информационный повод. А это роботу будет сделать тоже непросто, потому как мы говорим об аналитической информации, которая строится из множества составляющих.

Кроме того, давайте не будем забывать про новостные тренды. Как показывает практика пока ни один робот не смог сделать правильной выдачи сюжетов по ключевым словам. Мы видели разные попытки и в Яндексе, и в Google — получается «В Киеве — дядька. В огороде — лебеда. Сколько лет машинисту?» Так что истории все-таки будет рассказывать человек человеку.

— Как вы считаете, нужно ли заканчивать журфак или можно получить образование в совершенно другой сфере и все равно стать журналистом?

— Хорошо, когда образование есть! И неважно, какое. Лучше, чтобы оно было не связано с журналистикой. Потому как хорошие возможности остались для людей, которые могут заниматься нишевой журналистикой. Это когда ты получил качественное образование, стал специалистом в какой-нибудь отдельной области и при этом хорошо умеешь излагать свои мысли. Будь то медицинская, научная, автомобильная сферы, IT или игровая журналистика, — в любом случае нужно быть профессионалом в своей сфере, — и еще немножко уметь писать и говорить.

— А что заканчивали вы?

— Я заканчивала факультет филологии по специальности журналистика, позже защитила диссертацию.

— Не менее актуальный вопрос сегодня — возможность освоить новую профессию в зрелом возрасте. Это касается и многих журналистов из закрывшихся традиционных СМИ.

— Я убеждена, что журналист может пойти куда угодно. Если он по-настоящему хороший журналист, умеет классифицировать и обрабатывать большое количество противоречивой информации и в этом смысле ему цены нет. Нишевая журналистика живет и процветает, нужны хорошие автомобильные журналисты, в спортивной журналистике не хватает профессионалов, в научной их нет вообще, за редчайшим исключением. И не так много деловых журналистов, которые пишут хорошим языком, а не текстами, состоящими из цифр и аббревиатур. В сегодняшней журналистике есть работа для тех, кто умеет работать.

— С чего начать тем, кто хочет попробовать свои силы в журналистике?

— С конкурса «Корреспондент Русского мира», который запустила наша телерадиокомпания совместно с фондом «Русский мир» и Фондом президентских грантов. Любой желающий из любой точки земли может прислать видеоролик, снятый на гаджет (телефон, планшет, видеокамеру) о событии, человеке, в конце концов о том, что волнует его. Лучшие видеосюжеты будут показаны в эфире нашего телеканала. А те, кто мечтают попробовать себя в роли радиоведущего, могут подготовить радиопрограмму.

— Что ждет победителей?

— Очень интересная образовательная программа. После того, как победители будут определены тайным голосованием, а результаты вывешены на нашем сайте, 21 журналист будет приглашен на неделю в Подмосковье на тематическую смену «Русскоязычные СМИ в глобальной медиасреде», где в торжественной обстановке их наградят, подарят ценные призы и подарки, которые пригодятся в дальнейшем работе (штативы, видеокамеры, планшеты и т.д.). Всю неделю к победителям конкурса будут приезжать лучшие преподаватели по технике речи, по журналистике. Они прочтут для них лекции про тенденции новых медиа, раскроют профессиональные секреты и расскажут, как сделать собственное СМИ востребованным.

— Если бы вы заново начинали карьеру, чем бы вы занялись?

— Однозначно журналистикой. Я бы ничего не стала менять. Так как для меня это не просто профессия или ежедневная рутинная работа, это что-то большее.