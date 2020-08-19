Как журналистка из Кузбасса делает независимое СМИ

Недавно ЖУРНАЛИСТ совместно с Советом Европы, МИД, Министерством труда и социального развития и аппаратом уполномоченного по правам человека РФ подвел итоги национального конкурса СМИ «Женщина в современном мире». В номинации публикаций о женском лидерстве победила тематическая кампания «Псковской правды». Журналисты — члены жюри в то же время отметили и другие материалы. Среди них — текст о нашей коллеге, опубликованный в онлайн-издании «7х7».

Основатель и главный редактор сайта «Новости Киселевска» Наталья Зубкова — одна из немногих независимых журналистов в небольшом городе Кузбасса. Благодаря ей мировой резонанс получила история жителей поселка Подземгаз, которые попросили убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за тяжелой экологической ситуации. Коллеги называют Зубкову «человек-сайт», а чиновники пишут на нее жалобы в правоохранительные органы.

К Наталье Зубковой жители Киселевска обращаются, когда больше надеяться не на что и не на кого. Главред «Новостей Киселевска» родилась в другом регионе, но у нее местные корни. Она часто гостила здесь у родственников, а в 2002 году перебралась насовсем. Изначально Зубкова работала в далеких от журналистики сферах, потом, неожиданно для себя, стала корреспондентом киселевской газеты. С 2017 года она сама себе СМИ, а ее сайт «Новости Киселевска» — единственное независимое издание города.

«ПОЛИЦИЯ ПРИЕХАЛА С ПЕЧЕНЬКАМИ»

— Корреспонденты других СМИ, которые пользуются вашими материалами, далеко не всегда на вас ссылаются. Вы известны гораздо больше как жительница Киселевска, которая в курсе и может прокомментировать ситуацию, а не как профессиональный журналист. Не обидно?

— У меня нет оператора, и, когда снимаю видео, в любом случае остаюсь по другую сторону камеры. Да, я журналист, но я и житель этого города, которому не все равно, что происходит в Киселевске. Хочу, чтобы о наших проблемах говорили как можно громче, поэтому готова поделиться информацией с коллегами. Многие журналисты являются и правозащитниками, и общественными деятелями, и политиками — одно другому не мешает.

— Сегодня «Новости Киселевска» — это только вы одна?

— Я одна везде и всюду. Поэтому есть проблема с оперативностью, с наполнением. Если возникают острые проблемы, стараюсь о них написать. Может быть, позже, чем другие, но написать как есть.

— Сайт вас кормит?

— Кормит муж. У меня сейчас с рекламы на сайте 23 рубля в день… Бывают же экстремалы: кто-то на горных лыжах катается, кто-то увлекается охотой. А у меня вот такое хобби — про Киселевск писать.

— Независимая журналистика в Кузбассе — это экстремальное хобби?

— Да, а в последние три месяца — суперэкстремальное. Ты снимаешь на видео губернатора, он начинает кричать, что не разрешает… В безопасности я себя не чувствую.

— Вы единственный независимый журналист Киселевска?

— Нет. Есть еще Катя Середкина, которая ведет YouTube-канал «Открывашка»; есть Владимир Васильев.

— Какую роль лично вы сыграли в записи видеоролика-обращения жителей Парниковки и Подземгаза, после которого они стали известны как «киселевские канадцы»?

— Присутствовала на всех их акциях как журналист. Снимала, публиковала. Разместила видеообращение на YouTube, после этого ролик начал распространяться на YouTube и в соцсетях. Они попросили, потому что точно знали, что я это сделаю, не испугаюсь. «Канадцы» попросили приехать утром, но шел сильный дождь. Потом дождь прекратился, но поднялся ветер. Не удалось записать видео с хорошим звуком — записывали на обычный телефон.

— Чья идея обратиться к премьер-министру Канады?

— Разговоры о том, что нужно обратиться к главе другого государства, начались еще в феврале, когда запустили обогатительную фабрику «Краснокаменскую» и все Афонино, еще один район Киселевска, заволокло чернотой. В соцсетях обсуждалась идея обратиться к Дональду Трампу. Но жители Парниковки и Подземгаза решили, что это будет неполиткорректно, и придумали попроситься в Канаду и еще обратиться в ООН.

— А кто придумал «канадское» чаепитие, состоявшееся в июле?

— Районы города разрознены, а проблемы у всех общие: наглые действия угольщиков и бездействие мэра. Активисты Подземгаза и Парниковки хотели встретиться с жителями других районов на улице. Я им говорю: «Если вы разместите объявление, чтобы все приходили, вас обвинят в несанкционированном митинге». — «И что делать?» — «Собирайтесь на частной территории». Они так и сделали. Написали, что организуют чаепитие под открытым небом на приусадебном участке одного из жителей. От полиции все равно поступило предупреждение, что это будет расценено как несанкционированный митинг. Они и полицию пригласили. Сначала полицейские жались по углам, думали, что к ним отнесутся агрессивно. Но их усадили за стол: «Коли пришли, будем вас спрашивать». Нормально поговорили. Нас потом многие обвиняли, что мы с полицейскими общались: «Это не тот путь. Вы посмотрите, как в Москве полиция с митингующими расправляется». Я отвечала: «Вы не правы. Я смотрю на это с другой стороны. Эти полицейские тоже живут в нашем городе, и они пришли не с дубинками, не искали предлога кого-то за что-то наказать».

«БУДЕМ ДОБИВАТЬСЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ СЕМЕЙ»

— Что сейчас у «киселевских канадцев»?

— Там пробурили скважины, установили трубы и заливают воду в «очаг нагрева». У людей уже в уличных туалетах вода поднялась. Недавно, в начале августа, приезжали сотрудники прокопьевской военизированной горноспасательной части, делали замеры в домах. Жители ходили за этими сотрудниками следом, потому что очень велико недоверие. И они фотографировали датчики после замеров. Датчики показывали наличие метана, превышение монооксида углерода в двести раз.