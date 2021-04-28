Кузбасская журналистка Наталья Зубкова покинула Россию после нападения и преследования силовиков

Покинувшая Киселёвск после нападения и угроз журналистка Наталья Зубкова уехала из России. Она не разглашает, какую страну выбрала для пребывания, однако, по ее словам, пока не планирует просить политического убежища.

Наталья Зубкова покинула пределы России около недели назад, сообщила она Тайге. инфо 26 апреля.

«Я не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации. А приезд следователя Варламовой в Екатеринбург показал, что меня и моего ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны, — заявила журналистка. — Задают вопросы, рассматриваю ли я политическое убежище — не рассматриваю».

По словам Зубковой, она намерена продолжить работу — будет заниматься темами черных риелторов в Киселёвске, Кузбассе, экологии, нарушения прав коренных народов — шорцев и хакасов.

Она не называет страну, в которую выехала, но считает ее близкой по духу.