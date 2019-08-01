Квест «Я хочу стать журналистом» прошел на молодежном форуме в Подмосковье

Для участников форума «Я — гражданин Подмосковья», который проходит в Волоколамском городском округе, провели образовательный квест «Я хочу стать журналистом».

По ходу квеста семь команд посетили семь «станций», где профессиональные журналисты раскрыли участникам секреты мастерства и предложили выполнить тематические задания. Ребята поучаствовали в работе станций «Главный редактор», «Корреспондент», «#МБН360», «Дизайнер», «SMM», «Заголовок» и «Продюсер СМИ». На каждой «станции» присутствовал руководитель, который контролировал прохождение квеста, а затем проводил мастер-класс для всех участников.

Спикерами на «станции» «Продюсер СМИ» выступили первый заместитель главного редактора РИАМО Василий Евстигнеев и заместитель главреда РИАМО Владимир Мокшин, которые предложили участникам сконструировать спецпроект для сетевого СМИ из готовых деталей. По итогам работы «станций» их руководители рассказали о достигнутых результатах, разобрали ошибки и удачные примеры решения заданий.

Все участники квеста «Я хочу стать журналистом» получили дипломы Главного управления по информационной политике Московской области и блокноты. Вручила призы заместитель руководителя ГУИП Елена Чернова. Команда, лучше всех показавшая себя в работе «станции» «Продюсер СМИ», получила дополнительные подарки от РИАМО. Кроме того, один из участников квеста сможет пройти стажировку в агентстве.