«Мы были не готовы к отключению интернета»: казахстанское информагентство о работе во время блокировок

Если говорить о хронологии событий, произошедших в Казахстане в начале января, то как региональное информационное агентство Петропавловска мы их не касались. Мы видели, что начались митинги на западе Казахстана еще 2-го числа. Скажем так, там митингуют не редко — требуют то повышения зарплат, то еще чего-нибудь, и обычно все заканчивается довольно быстро и мирно. Это больше похоже на трудовые митинги. А тут причиной стало повышение цен на газ. В принципе об этом повышении мы знали, писали об этом и знали все причины, про электронные торговые площадки. Все наши министерства и бизнесмены уже не раз говорили, что газ подорожает. То есть причины нам были понятны, как и то, что это уже невозможно исправить. В Министерстве говорили: привыкайте, это рынок.

Неожиданно мы узнали, что цены на газ все-таки снизили. В принципе все ожидали, что демонстранты разойдутся. И тут началось — причем не на западе Казахстана, а в Алма-Ате. Так как мы поддерживаем связь с алматинскими журналистами, мы видели, что там мирный протест переходит в нечто большее, и что уже не Актау стал центром событий, а именно южная столица. Тем не менее эти события мы все еще не описывали на сайте, а просто отслеживали ситуацию. Но она развивалась достаточно быстро, а мы не думали, что у нас могут отключить интернет. Когда в Алма-Ате начались взрывы светошумовых гранат, то есть власти предприняли те меры, которые редко идут в ход, мы подумали, что скоро все закончится. Но оказалось, что ни гранаты, ни слезоточивый газ не остановили тех людей, которые уже были на площади, потому что они были под воздействием всяких одурманивающих веществ. Им было все равно, и они просто шли дальше, убивали и громили. Мы знали об этом не из новостей, а от блогеров, Telegram-каналов и непосредственно журналистов, которые были в Алма-Ате. Все понимали, что происходит что-то нетипичное и гораздо больших масштабов, чем ожидалось сначала.

Потом мы думали, что на утро все рассосется и наконец-то введут войска — не ОДКБ, а местную нацгвардию, которая все это остановят, так как было очевидно, что полиция не справляется. Ведущие журналисты в Актау и Алма-Ате как раз между собой в чатах обсуждали, почему же не вводят нацгвардию: сколько можно ждать, когда вот-вот дойдет до мародерства. Утром стало ясно, что либо войска не ввели, либо они не помогли — очевидно, что произошли погромы и ситуация разворачивается не в лучшую сторону и достигла таких масштабов, каких мы не помним. И потом нам отключили интернет.