В Казахстане презентовали первую газету на латинице

Первую газету на казахском языке, выполненную на латинской графике, презентовали в пятницу в Астане, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта.

Год назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу «ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков».

Новое казахскоязычное издание на латинской графике стала республиканская информационно-познавательная газета «Til-Qazyna». Ее презентовало министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Национальный научно-практический центр «Тил-Казына» имени Шайсултана Шаяхметова .Официальную церемонию открыл министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Участникам презентации рассказали о концепции нового издания, отметив важную роль новой газеты в решении задач по поэтапному переходу на латиницу:

Ведущие ученые, говоря об истории казахских изданий, опубликованных на латинском алфавите в прошлом, считают, что главная миссия нового издания — стать диалоговой площадкой для обучения, обмена мнений по вопросам языкознания.

Новое издание нацелено на широкую информационную работу по продвижению нового казахского алфавита, оказание научно-методической помощи в обучении казахскому языку на латинской графике, публикацию познавательной информации для широкой читательской аудитории. Газета будет выходить 2 раза в месяц, говорится в сообщении пресс-службы.