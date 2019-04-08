Сделано в Америке. Латинской

Интересные цифровые проекты все чаще рождаются в Латинской Америке благодаря новаторскому применению в новостных материалах фотографий и видео
Количество насильственных смертей в Бразилии, угрозы венесуэльским мигрантам, последствия урагана «Мария» для Пуэрто-Рико или заброшенные поиски пропавших без вести женщин в Перу относятся к числу событий, которые освещались либо недостаточно, либо под неверным углом. Однако в прошлом году сразу несколько ведущих СМИ региона направили свои ресурсы и лучшие кадры на то, чтобы осветить эти темы по-новому.
ЖЕНЩИНЫ И ПУЛИ
Газета O Globo выпустила 14-минутный документальный анимационный фильм под названием «Бразильская война», где рассказывается о подлинном масштабе насилия в Бразилии: за последние 15 лет в стране было убито 786 тысяч человек. Это больше, чем общее число погибших на войне в Сирии и Ираке, а также в результате всех терактов в мире за тот же период.
Авторы написали сценарий на основе информации из десяти бразильских и международных баз данных. После выхода этого видео его разместили у себя печатные, телевизионные и онлайн-СМИ одиннадцати латиноамериканских и европейских стран.
Информационное агентство Agence France Presse (AFP), продолжая ту же тему насилия в Бразилии, подготовило репортаж о тяжелых реалиях жизни обитателей фавел, которые ежедневно сталкиваются с насилием, безнаказанностью и полицейским произволом. Репортаж под названием «Шальные пули» знакомит с реальными людьми, которые стали безвестными жертвами перестрелок между полицией и наркоторговцами, через рассказы членов их семей, с помощью видео, коротких текстов, интерактивных карт и другой инфографики. Сухость и простота форматов только подчеркивают трагизм этих историй.
В соседней стране тема насилия (особенно против женщин) не менее актуальна. В 2017 году в Перу было зарегистрировано 77 убийств женщин, более 20 тысяч случаев домашнего насилия, а 756 женщин были спасены из сетей торговли людьми. RPPData, подразделение по работе с данными перуанской медиакомпании RPP, обнаружило, что эта тема мало освещается, и подготовило документальное видео «Пропавшие без вести. Женщины, забытые государством Перу» с целью исследовать корни проблемы и пролить свет на процедуры, которым следуют полиция Перу, министерство внутренних дел и генеральная прокуратура. Материал состоит из четырех глав, в каждую главу входят короткие и длинные тексты, которые можно читать подряд, а можно выборочно.
Это расследование изначально вышло в цифровом формате; однако потом из него сделали серию радиорепортажей и телепередач на национальных новостных каналах с охватом 11,7 млн радиослушателей и 1 млн телезрителей, после чего государство возобновило поиск пропавших без вести женщин.
СТИХИЯ И «МАРИЯ»
СМИ подробно освещают последствия стихийных бедствий и эксплуатации природных ресурсов.
Колумбийская газета El Tiempo запустила сайт под названием «Путешествие в недра Гидроитуанго» на аудиовизуальном языке с анимированной видеоинфографикой, цифровыми картами и VR-опцией, чтобы раскрыть подлинный масштаб кризиса, связанного с плотиной гидроэлектростанции в городе Итуанго. Благодаря такому подходу к освещению темы можно понять, как и почему проект самой крупной ГЭС в стране влияет на соседние поселки, вызывая оползни, затопления и засухи.
Остров Пуэрто-Рико в 2017 году стал жертвой одного из самых страшных стихийных бедствий в истории региона — урагана «Мария». Трагедия широко освещалась во всем мире, но до самих жителей острова она не доходила. По одной простой причине: на острове далеко не сразу восстановили энергоснабжение, разрушенное ураганом. Почти все медиакомпании в Пуэрто-Рико оказались не способны транслировать или создавать цифровой контент, поскольку ураган повредил 92,7 % мачт антенн связи.
Компания GFR Media инициировала запуск микросайта под названием «Мария — имя, которое мы не забудем», где собирались самые важные новости о разрушениях, распределенные по 78 населенным пунктам острова. На сайте размещены статьи, множество фотографий и видео, несколько карт, а также интерактивный контент и цифровые копии первых газетных полос.
ЭМИГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ
Газеты продолжают писать и о кризисе в Венесуэле. В прошлом году цифровое подразделение колумбийской El Tiempo и венесуэльское цифровое издание Efecto Cocuyo провели совместное журналистское расследование «Венесуэла бежит» о множестве людей, которые были вынуждены покинуть страну и просить убежища в семи столицах стран Латинской Америки: Боготе, Кито, Лиме, Сантьяго, Буэнос-Айресе, Мехико и Ла-Пасе. В материале использованы видео, визуализация данных (маршруты миграции), хроника и документальные съемки; он рассказывает о том, что такое бежать от экономического кризиса и искать работу в чужих странах, а также об историях колумбийцев, которые жили в Каракасе и оказались вынуждены вернуться домой.
Очевидно, что цифровая трансформация в журналистике сопровождается рядом вызовов, в основном относящихся к эволюции бизнес-модели, а также к общей экономической устойчивости медиакомпаний.
Тем не менее эта трансформация также несет с собой бесконечное количество новых инструментов, которые могут использовать СМИ, чтобы гораздо лучше освещать проблемы, с которыми сталкиваются их страны.
Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ