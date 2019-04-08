Сделано в Америке. Латинской

Количество насильственных смертей в Бразилии, угрозы венесуэльским мигрантам, последствия урагана «Мария» для Пуэрто-Рико или заброшенные поиски пропавших без вести женщин в Перу относятся к числу событий, которые освещались либо недостаточно, либо под неверным углом. Однако в прошлом году сразу несколько ведущих СМИ региона направили свои ресурсы и лучшие кадры на то, чтобы осветить эти темы по-новому.

ЖЕНЩИНЫ И ПУЛИ

Газета O Globo выпустила 14-минутный документальный анимационный фильм под названием «Бразильская война», где рассказывается о подлинном масштабе насилия в Бразилии: за последние 15 лет в стране было убито 786 тысяч человек. Это больше, чем общее число погибших на войне в Сирии и Ираке, а также в результате всех терактов в мире за тот же период.

Авторы написали сценарий на основе информации из десяти бразильских и международных баз данных. После выхода этого видео его разместили у себя печатные, телевизионные и онлайн-СМИ одиннадцати латиноамериканских и европейских стран.

Информационное агентство Agence France Presse (AFP), продолжая ту же тему насилия в Бразилии, подготовило репортаж о тяжелых реалиях жизни обитателей фавел, которые ежедневно сталкиваются с насилием, безнаказанностью и полицейским произволом. Репортаж под названием «Шальные пули» знакомит с реальными людьми, которые стали безвестными жертвами перестрелок между полицией и наркоторговцами, через рассказы членов их семей, с помощью видео, коротких текстов, интерактивных карт и другой инфографики. Сухость и простота форматов только подчеркивают трагизм этих историй.

В соседней стране тема насилия (особенно против женщин) не менее актуальна. В 2017 году в Перу было зарегистрировано 77 убийств женщин, более 20 тысяч случаев домашнего насилия, а 756 женщин были спасены из сетей торговли людьми. RPPData, подразделение по работе с данными перуанской медиакомпании RPP, обнаружило, что эта тема мало освещается, и подготовило документальное видео «Пропавшие без вести. Женщины, забытые государством Перу» с целью исследовать корни проблемы и пролить свет на процедуры, которым следуют полиция Перу, министерство внутренних дел и генеральная прокуратура. Материал состоит из четырех глав, в каждую главу входят короткие и длинные тексты, которые можно читать подряд, а можно выборочно.