Трудовой кодекс: что нужно знать, нанимаясь на работу в редакцию

Не теряй бдительности, даже если поступаешь на работу к другу- редактору! Основные сюжеты, с которыми журналисты обращаются за помощью к юристу в плане защиты трудовых прав, связаны с пятью основными проблемами.

ПРОБЛЕМА № 1: заключение срочных трудовых договоров. Чтобы держать работников на «коротком поводке», работодатель не заключает с журналистами договор на неопределенный срок, а постоянно продлевает срочные — раз в год или реже, вне зависимости от должности и характера работы.

Между тем, статьей 58 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что срочный трудовой договор может быть заключен, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. В соответствии со статьей 59 Трудового кодекса срочный договор может быть заключен с работниками СМИ, но только по соглашению сторон и в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством РФ с учетом мнения российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если же журналист выполняет постоянную работу, с ним должен быть заключен договор на неопределенный срок. В законе прямо указано: «Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок».

При устройстве на работу надо внимательно прочитать договор, желательно проконсультироваться с юристом. Профессионал сразу скажет, какие пункты нарушают ваши права и как их надо подкорректировать. После подписания у вас на руках должен остаться экземпляр договора. Он пригодится, если вы захотите впоследствии обратиться к юристу.

К сожалению, многие наши журналисты даже не читают документ, трудовые отношения нередко держатся на устных договоренностях и личных отношениях. Это очень зыбкая позиция с точки зрения закона. Между тем все права и обязанности работника и работодателя регламентированы и должны быть прописаны в договоре. Устные договоренности не имеют юридической силы, а личные отношения имеют свойство осложняться. Не нужно отказываться от квалифицированного оформления трудовых отношений, даже если вас с работодателями связывает дружба.

ПРОБЛЕМА № 2: увольнение по инициативе работодателя, которое порой происходит неожиданно. Зачастую журналист узнает об увольнении, лишь явившись в редакцию и обнаружив, что его пропуск заблокирован. Подобные случаи получили резонанс в прессе и профессиональной среде. Некоторые пострадавшие обратились за помощью к юристам, обратились в суд. Помочь удалось не всем.

Перечень оснований, позволяющих уволить работника по инициативе работодателя, обширен (статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации).

Так, при сокращении численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). Увольнение без компенсации является основанием для обращения в суд, прокуратуру или трудовую инспекцию.

Если же ни один пункт статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации не использован, уволить сотрудника можно по так называемому соглашению сторон.

ПРОБЛЕМА № 3: работодатель отказывается заплатить деньги сотруднику, не прошедшему испытательный срок. Условие об испытании обязательно должно быть включено в трудовой договор. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. При фактическом допуске работника к работе условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

ПРОБЛЕМА № 4: наказание рублем, то есть временное уменьшение зарплаты или премии работника по собственному усмотрению работодателя. Следует помнить, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает такой вид дисциплинарного взыскания, как денежный штраф. Если подобное произошло, можно обратиться в суд. При депремировании работодатель обязан издать приказ и приложить обоснование снижения премии по каждому конкретному работнику.

ПРОБЛЕМА № 5: декрет и отпуск по уходу за ребенком (больным родственником). Это очень распространенная тема, она регулярно становится предметом жалоб и обращений к юристу. В случае оформления отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком действуют общие правила, предусмотренные статьями 255 и 256 Трудового кодекса Российской Федерации. Но распространяются они только на тех работников, которые оформлены по трудовому договору.

А КАК БЫТЬ ФРИЛАНСЕРАМ?

Работа фрилансера сегодня становится все более распространенной формой организации деятельности редакций. Последнее время фрилансером часто называют любого сотрудника, который дистанционно выполняет работу для заказчика.