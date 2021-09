«Нормально относиться к некоторым унижениям». Что требуется от соискателей в медиасфере

Корреспонденту не нужны какие-то особые навыки, которыми бы не обладал любой профессионал из медиасферы. Он также должен писать грамотно и без клише, разбираться в своей теме, искать и проверять факты — часто для этого требуется умение брать интервью, чтобы получать информацию от экспертов и очевидцев. Профессия подходит для начала карьеры: можно наработать связи, наполнить портфолио и отточить информационный стиль в условиях дедлайнов и ограничений.

О первой работе

Акулы медиарынка точно знают, где и какую работу им нужно искать. А как быть новичкам — тем, кто только учится и делает первые шаги в профессии? Эксперты советуют не робеть.

«Очень важна практика от вуза: просто так, с улицы, молодой журналист может попасть в медиа мечты только с выдающимся материалом, а умение делать такие появляется с опытом, выдающихся статей от студентов я встречала единицы. На практике рекомендую студентам не стесняться и по максимуму приставать к редакторам, которые взяли его на практику: задавать вопросы, просить объяснить, что они сделали не так, а что вышло хорошо, в чем суть недочета, как надо делать хорошо и почему, как стоит повернуть тему, как лучше общаться с героями. Это самое ценное, что может вынести студент из практики, а не количество публикаций и бумагу с печатью. Ни один редактор не откажется ткнуть начинающего в его ошибки и отвечать на вопросы в духе «как вам удалось стать таким великолепным специалистом, о мэтр, расскажите мне все, что вы думаете о текстах вообще», — Татьяна Коэн, главный редактор журнала «Нож».

В поиске первой работы пригодятся и портфолио из учебных материалов, и опыт, приобретенный на практике.

«Когда я еще училась в университете, я искала практику. Тогда меня интересовали радио и телевидение. Я сделала резюме со своими учебными проектами: я участвовала в ток-шоу, у меня было свое радио и много работ с курса телевидения. Работ было много, поэтому отправлять было что. Я разослала резюме всюду, но сначала мне никто не ответил. Спустя время мой преподаватель предложил мне стажировку в «Коммерсант FM». Это было на втором курсе, на третьем курсе я стажировалась в RTVI. На четвертом курсе я познакомилась с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики в «Новой газете». Через какое-то время Кирилл Мартынов пришел в кафе, в котором я работала бариста, и предложил мне работать в «Новой газете» и делать подкасты. С того времени я занимаюсь почти всеми подкастами, которые есть в «Новой газете», — Надежда Юрова, журналист, продюсер подкастов «Новой газеты».

Если у начинающего автора по каким-то причинам не получается трудоустроиться в издание своей мечты, можно попроситься туда на стажировку.

«Моим первым местом работы стало издание The Vyshka. Когда я поступила, сразу решила, что необходимо сразу же заниматься журналистикой. Увидела, что у The Vyshka в тот момент был набор на стажировку, выполнила тестовое задание на вакансию автора, и меня взяли. Впоследствии я проработала там три года, сначала меня повысили до редактора, потом до выпускающего редактора, а затем и до главного редактора. Во время сотрудничества с The Vyshka я работу не искала, а материалы в другие издания писала как фрилансер. Обычно редакторы меня сами находили и предлагали что-нибудь сделать для их медиа», — Анастасия Ларионова, редактор журнала «Мел».

На что ориентироваться при выборе первого места работы? Татьяна Коэн считает, что выбирать первую работу нужно не из соображений престижа, идейности или финансовых условий, а искать тех, кто близок по духу, по подходу к работе, по чувству юмора.

«Творческой работе невозможно научиться из-под палки, а когда ты восхищаешься коллегами, то все нужное впитывается само собой. Зарплата моя на первой работе за пять лет выросла в десять раз, не потому, что в конце она была огромная, а потому, что новичкам платили по договору минимально, а со штатниками была уже другая практика. Сейчас в большинстве случаев не так, но это история про то, что при наличии минимальной поддержки родителей студенту лучше работать за меньшие деньги, но в более приятном и перспективном месте, где он будет расти и цвести», — Татьяна Коэн, главный редактор журнала «Нож».