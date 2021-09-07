«Нормально относиться к некоторым унижениям». Что требуется от соискателей в медиасфере

О кандидатах, навыках и первой работе в сфере журналистики — максимум полезных рекомендаций, как получить место в желанной редакции
ЖУРНАЛИСТ проанализировал более 50 актуальных вакансий, размещенных на специализированных сайтах (hh.ru, «Служба занятости населения»), в профильных Telegram-каналах («Это работа для редактора», «Норм работа», «Работа в медиа» и «Каталог работы для редактора») и СМИ («Собака.ru», «Т — Ж», «Нож» и «Лайфхакер»). Нас интересовали объявления с прописанными требованиями к навыкам, опыту и образованию. Теперь мы можем рассказать, какие soft/hard skills (мягкие и жесткие навыки) востребованы на рынке, сколько зарабатывает продюсер новостей и какие специальности самые востребованные.
Soft skills
Будьте уверены, каждый работодатель рассчитывает на хорошие «коммуникативные навыки» потенциального сотрудника. Речь идет об умении слушать и договариваться. Также важно не стесняться и быть настойчивым — в случае необходимости находить лазейки и альтернативные пути решения.
«Сегодняшнему журналисту важно не бояться быть самым глупым парнем в комнате. Ведь нам часто приходится задавать такие вопросы экспертам, что те закатывают глаза от их очевидности, и это часто ставит в ступор начинающих авторов. Но на самом деле это абсолютно нормально, потому что задача журналистов поставить себя на место читателей, который максимально далек от темы, но хочет в ней разобраться», — Анастасия Ларионова, редактор журнала «Мел».
Редакции с узкой и сложной тематикой (наука, экономика, бизнес) ищут заинтересованных и разбирающихся в конкретной сфере людей. Например, mil.press пишут о военно-промышленном комплексе и готовы нанять человека, который разбирается в технологиях, может разговаривать с экспертами на одном языке и анализировать многостраничные документы.
«Журналисту важно нормально относиться к критике и некоторым унижениям, потому что к авторам относятся довольно плохо. На нас легко злиться, потому что наша работа медийная и каждая ошибка на виду. Журналистов не любят спикеры, читатели, редакторы, но надо понимать, что это нормально, а злость эта не лично к вам, а чаще всего к теме вашего материала», — Анастасия Ларионова, редактор журнала «Мел».
Hard skills
Любой соискатель должен писать грамотно и без клише, излагать мысли без воды, структурировать информацию и логично подавать ее. Нужно уметь проверять факты и искать их в разных источниках — в интервью с экспертами, статьях и документах. Иногда для этого требуется знание английского языка, начиная с уровня B1.
«В журналистике нужны умение легко, быстро и складно писать, эрудиция и понимание контекста, способность вытаскивать из героев интересные комментарии, умение адаптироваться под требования конкретного медиа и конкретного редактора, а также не срывать дедлайн и быть гибким в плане корректировок, доделок и переделок первичного материала. Ориентация на читателя, понимание, что журналистика — это не самореализация и полет творческого гения, а сервис по доставке качественной информации, которая изменит к лучшему жизнь ее потребителя», — Татьяна Коэн, главный редактор журнала «Нож».
Итого
«Необходимые навыки, которые нужны журналистам, меняются ежедневно. Главное — это уметь учиться чему-то новому быстро, иметь быструю реакцию, потому что мы живем в то время, когда журналист если не отреагировал первым или вторым, то в топ материал уже не попадет. Знать, что нужно аудитории, иметь насмотренность, наслушенность и, естественно, быть в повестке. Также журналистам нужны навыки в диджитал и продвижении, чтобы понимать, как распространять свои проекты на разных площадках. Без нетворкинга сейчас сложно, поэтому необходимо выстраивать связи, чтобы выходить на разных героев и не теряться, если в сети нет каких-то контактов. Если вы хотите работать в независимой журналистике, то самое главное — не бояться ничего», — Надежда Юрова, журналист, продюсер подкастов «Новой газеты».
Если вы начинающий специалист и не претендуете на большую зарплату, то вам достаточно иметь хороший русский язык, опыт работы от одного года до трех лет и портфолио: опубликованные тексты — если устраиваетесь в газеты и журналы, демозаписи подкастов и репортажей — если хотите на радиостанцию. Для экспертов в узкой сложной теме подойдут даже статьи в монографиях и рецензируемых научных журналах — например, так отбирают авторов в издание «Нож».
«При рассмотрении той или иной вакансии стоит обратить внимание на готовность обучать будущего сотрудника. Зарплата тоже имеет значение, но в журналистику люди идут не за деньгами, а по велению души. Еще решающим часто становится имя СМИ. В известные медиа люди идут охотнее, потому что в крупных изданиях можно впитать опыт старших товарищей и быстро стать профессионалом», — Тимофей Шабаршин, автор Telegram-каналов «Работа.Медиа» и «Алло, редакция?», главный редактор «МК в Питере».
Вакансии для продвинутых отличаются не по hard/soft skills, а обязанностями: нужно курировать остальных авторов и самостоятельно искать темы, часто — работать с профессионалами из других сфер: дизайнерами, фотографами, операторами. При этом требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Высшее образование требуется почти всегда, особенно если искать работу на сайтах-агрегаторах и в крупных медиа. В основном пишут про филологическое, журналистское или редакторское.
Маленькие издания не так интересуют образование и опыт, но они гарантированно предложат выполнить тестовое задание.
«Опыт показывает, что никакого серьезного значения специальное образование в журналистике не имеет. Лучший новостник, который со мной когда-либо работал, по образованию был стоматологом. Спортивный корреспондент — мичманом речного флота. А финансовый обозреватель окончил вуз по специальности физика-ядерщика. Вообще, я убежден, что журналистика — это не профессия, а ремесло. Год работы в редакции даст больше, чем просиживание вузовских скамеек в аудиториях. Но образование журналисту все же нужно. Хотя бы потому, что в университетах учат правильно и быстро учиться новому», — Тимофей Шабаршин, автор Telegram-каналов «Работа.Медиа» и «Алло, редакция?», главный редактор «МК в Питере».
Рейтинг специализаций и вилка зарплат
«Самые высокооплачиваемые профессии в журналистике — это руководитель проекта, главный редактор, начальник отдела. Если говорить про обратную сторону журналистики, то пресс-секретари, директора по связям со СМИ, начальники пресс-центров. В любом случае зарплаты в медиа были и остаются ниже, чем во многих других сферах», — Тимофей Шабаршин, автор Telegram-каналов «Работа.Медиа» и «Алло, редакция?», главный редактор «МК в Питере».
ЖУРНАЛИСТ составил топ-3 высокооплачиваемых медиапрофессий. Кстати, при поиске сотрудников редакции довольно редко указывают конкретный уровень дохода. Если вам важно знать хотя бы приблизительные цифры и нижнюю планку зарплаты, лучше искать работу через специализированные ресурсы вроде hh.ru. В Telegram-каналах и самих СМИ заработок часто не фигурирует.
1. Редактор
Редактору предлагается зарплата от 70 до 180 тысяч рублей. Он должен не только работать с другими авторами, но и писать с нуля собственные тексты.
Редактор должен уметь: самостоятельно искать и придумывать темы, ставить понятные задачи другим авторам и контролировать их выполнение, отвечать за результат, просто объяснять сложные вещи, грамотно структурировать текст, подстраиваться под разные форматы.
«Самая распространенная вакансия в электронных СМИ — редактор ленты новостей (эту должность еще называют «новостник»). Таких сотрудников вечно не хватает из-за традиционной текучки в этой сфере. Работа на ленте довольно монотонная, но при этом требует навыков скоростной обработки информации, сосредоточенности и погружения в новостную повестку. А еще так сложилось в России, что такая работа не очень высоко оплачивается. Еще часто ищут корреспондентов, но реже, чем новостников. Если говорить о требованиях, то чаще всего это опыт работы, умение ярко описывать инфоповоды, грамотность, понимание инфополя, высокая работоспособность», — Тимофей Шабаршин, автор Telegram-каналов «Работа.Медиа» и «Алло, редакция?», главный редактор «МК в Питере».
2. Продюсер новостей
Зарплата — от 60 до 100 тысяч рублей. Если говорить о теленовостях, то в этом случае продюсер занят на каждом этапе производства. Сначала ищет материал — следит за событиями в мире, обзванивает базу контактов и придумывает темы для репортажей. Потом организует съемки — планирует выезды и сопровождает съемочные группы. Под конец — редактирует и готовит материалы к выпуску.
Продюсерам новостей в Telegram-каналах не приходится совмещать несколько специальностей в одной: специалист только ищет и раскручивает эксклюзивные инфоповоды. Здесь уже не нужно курировать съемки и самостоятельно выпускать материалы.
Такой человек должен уметь: искать эксклюзивные инфоповоды, координировать работу операторов и корреспондентов, быстро писать новости и репортажи, готовить материалы к выпуску.
3. Корреспондент
Получает от 20 до 100 тысяч рублей. Самые маленькие зарплаты предлагают в региональных газетах, самые солидные — в столичных интернет-изданиях. Больше всего вакансий в этой сфере предлагают телевизионные и Youtube-каналы. Им нужно, чтобы корреспондент совмещал работу журналиста и сценариста: писал тексты репортажей и выезжал в поле с командой.
Некоторые работодатели ищут корреспондента, готового нарушать правила и искать обходные пути. Например, журнал «Экология России» искал человека, готового ради статьи проникнуть на закрытый мусорный полигон.
Как и редакторам, корреспондентам узкоспециальных изданий нужно погружаться в тему. Также понадобятся иностранные языки, чтобы работать с иноязычными источниками.
Корреспонденту не нужны какие-то особые навыки, которыми бы не обладал любой профессионал из медиасферы. Он также должен писать грамотно и без клише, разбираться в своей теме, искать и проверять факты — часто для этого требуется умение брать интервью, чтобы получать информацию от экспертов и очевидцев. Профессия подходит для начала карьеры: можно наработать связи, наполнить портфолио и отточить информационный стиль в условиях дедлайнов и ограничений.
О первой работе
Акулы медиарынка точно знают, где и какую работу им нужно искать. А как быть новичкам — тем, кто только учится и делает первые шаги в профессии? Эксперты советуют не робеть.
«Очень важна практика от вуза: просто так, с улицы, молодой журналист может попасть в медиа мечты только с выдающимся материалом, а умение делать такие появляется с опытом, выдающихся статей от студентов я встречала единицы. На практике рекомендую студентам не стесняться и по максимуму приставать к редакторам, которые взяли его на практику: задавать вопросы, просить объяснить, что они сделали не так, а что вышло хорошо, в чем суть недочета, как надо делать хорошо и почему, как стоит повернуть тему, как лучше общаться с героями. Это самое ценное, что может вынести студент из практики, а не количество публикаций и бумагу с печатью. Ни один редактор не откажется ткнуть начинающего в его ошибки и отвечать на вопросы в духе «как вам удалось стать таким великолепным специалистом, о мэтр, расскажите мне все, что вы думаете о текстах вообще», — Татьяна Коэн, главный редактор журнала «Нож».
В поиске первой работы пригодятся и портфолио из учебных материалов, и опыт, приобретенный на практике.
«Когда я еще училась в университете, я искала практику. Тогда меня интересовали радио и телевидение. Я сделала резюме со своими учебными проектами: я участвовала в ток-шоу, у меня было свое радио и много работ с курса телевидения. Работ было много, поэтому отправлять было что. Я разослала резюме всюду, но сначала мне никто не ответил. Спустя время мой преподаватель предложил мне стажировку в «Коммерсант FM». Это было на втором курсе, на третьем курсе я стажировалась в RTVI. На четвертом курсе я познакомилась с Кириллом Мартыновым, редактором отдела политики в «Новой газете». Через какое-то время Кирилл Мартынов пришел в кафе, в котором я работала бариста, и предложил мне работать в «Новой газете» и делать подкасты. С того времени я занимаюсь почти всеми подкастами, которые есть в «Новой газете», — Надежда Юрова, журналист, продюсер подкастов «Новой газеты».
Если у начинающего автора по каким-то причинам не получается трудоустроиться в издание своей мечты, можно попроситься туда на стажировку.
«Моим первым местом работы стало издание The Vyshka. Когда я поступила, сразу решила, что необходимо сразу же заниматься журналистикой. Увидела, что у The Vyshka в тот момент был набор на стажировку, выполнила тестовое задание на вакансию автора, и меня взяли. Впоследствии я проработала там три года, сначала меня повысили до редактора, потом до выпускающего редактора, а затем и до главного редактора. Во время сотрудничества с The Vyshka я работу не искала, а материалы в другие издания писала как фрилансер. Обычно редакторы меня сами находили и предлагали что-нибудь сделать для их медиа», — Анастасия Ларионова, редактор журнала «Мел».
На что ориентироваться при выборе первого места работы? Татьяна Коэн считает, что выбирать первую работу нужно не из соображений престижа, идейности или финансовых условий, а искать тех, кто близок по духу, по подходу к работе, по чувству юмора.
«Творческой работе невозможно научиться из-под палки, а когда ты восхищаешься коллегами, то все нужное впитывается само собой. Зарплата моя на первой работе за пять лет выросла в десять раз, не потому, что в конце она была огромная, а потому, что новичкам платили по договору минимально, а со штатниками была уже другая практика. Сейчас в большинстве случаев не так, но это история про то, что при наличии минимальной поддержки родителей студенту лучше работать за меньшие деньги, но в более приятном и перспективном месте, где он будет расти и цвести», — Татьяна Коэн, главный редактор журнала «Нож».