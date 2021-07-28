Работы много, журналистов и денег мало: как обстоят дела на региональном рынке труда

Интересной и ответственной работы много, а денег и грамотных молодых журналистов мало. Такую картину нам нарисовали коллеги, возглавляющие газетные редакции в разных регионах. Итак, как и кого испортил кадровый вопрос?
Оксана Эсаулова, директор издательского дома «Липецкая газета» (Липецк):
— В составе издательского дома «Липецкая газета» работает семь редакций численностью от одного (литературный журнал «Петровский мост») до 25 человек («Липецкая газета»). Редакция, как правило, состоит из главного редактора, его заместителя, выпускающего редактора и/или ответственного секретаря, корреспондентов и обозревателей. Дизайнеры и корректоры сосредоточены в отделе допечатной подготовки, фотографы — в отделе иллюстраций. Кроме того, в нашем учреждении есть еще несколько обслуживающих отделов.
Проблема с кадрами у нас существует. Так сложилось, что довольно много специалистов СМИ нашей области — выпускники истфака педагогического университета. В Липецке нет факультета журналистики. Небольшой поток, 10 выпускников в год, готовят по направлению «Журналистика» в университете имени Бунина в Ельце (это 80 километров от Липецка). В профессию идут в среднем пятеро из десяти. Остальные ищут себя в SMM, копирайтинге для соцсетей, уезжают в Санкт-Петербург и Москву. Случаи появления в медиасообществе региона новых молодых лиц единичны. Бывает, кто-то возвращается из другого города на малую родину и приходит работать в местное СМИ, но такое случается очень редко, и для нас это не выход. Еще есть факультет рекламы и PR в Липецком государственном техническом университете — некоторые надежды в будущем связываю с ним.
Поскольку нехватка кадров довольно ощутима, мы заинтересованы в привлечении молодых людей с потенциалом — и развитии их своими силами. У нас в штате семь сотрудников в возрасте до 26 лет, почти все они появились в течение последних двух лет. Двух молодых парней мы пригласили в новое подразделение мультимедиа и видеопродакшена на должности режиссеров монтажа. Три девушки — выпускницы направления «Журналистика» Елецкого университета. Одна из них, Софья Пунько, — главный редактор молодежного онлайн-журнала «ЕЖ». Взять ее на ответственную должность до окончания вуза, конечно, было риском, на который мы пошли сознательно. У Сони есть опыт собственных студенческих медиапроектов, и сегодня ее задача — не только «главредствовать», но и формировать медиашколу, сообщество вокруг СМИ. Сеть молодых внештатных авторов расширяется, редакция работает над вовлечением в создание нашего медиа молодых ребят из районов и сел области.
Кроме того, мы начали практику целевого обучения студентов. В этом году заключили первый договор обучения на факультете журналистики МГУ с дальнейшим обязательным трудоустройством в издательском доме в должности корреспондента.
Уровень заработной платы в нашем учреждении выше средних значений среди СМИ региона на 2,3%. Средняя заработная плата в издательском доме «Липецкая газета» — 34 363 рубля. Ее рост за последний год составил 3,1%.
У нас уже несколько месяцев открыта вакансия заместителя главного редактора журнала «ЛИЦА Липецкой области». Пока мы не нашли человека, который кроме ведения базовых организационных процессов смог бы привнести в продукт новые оригинальные идеи, организовывать мероприятия и спецпроекты.
Пандемия на ситуации с кадрами практически не отразилась: большая часть людей (56% коллектива, или 90 человек, из них четыре человека старше 65 лет) и сегодня официально трудятся в дистанционном режиме. В офисе сотрудники появляются в случае необходимости по согласованию с руководителем подразделения. С начала пандемии мы не останавливали выпуск наших СМИ ни на день. Быстро перестроили процессы. В офисе был прекращен прием посетителей, все коммуникации как с рекламодателями, так и корпоративные внутри учреждения были переведены в онлайн-режим, журналистов мы доставляли из дома на задания на наших автомобилях. Часть сотрудников удаленке рада, но, конечно, есть те, кто скучает по общению и хочет работать с коллегами плечом к плечу.
Гюзель Набиева, главный редактор газеты «Республика Башкортостан» (Уфа):
— В первую очередь стоит сказать о проблеме именно с журналистами. В нашей редакции большая их часть — люди предпенсионного и пенсионного возраста. Это профессионалы с большой буквы, благодаря им мы держим марку, выпускаем качественную и интересную газету. Но нагрузка на журналистов за последние несколько лет сильно возросла: появился сайт, на который требуется тратить все больше сил; необходимо время и для работы с социальными сетями.
С привлечением молодежи дело обстоит туго. Во-первых, студенты не особо рвутся попасть к нам на работу: им нужны большие зарплаты, наши их не устраивают. Во-вторых, мы и сами, что называется, под лупой рассматриваем каждого начинающего журналиста. Поскольку газета у нас серьезная, мы стараемся не уронить уровень, заданный еще нашими старшими коллегами. Так что требования к новым членам коллектива достаточно высокие. К сожалению, выпускники журналистских факультетов вузов часто не умеют даже грамотно складывать слова в предложения.
Поэтому мы в редакции решили, что нужно самим взяться за подготовку своих будущих потенциальных коллег. С сентября 2020 года мы работаем с первокурсниками кафедры журналистики Башкирского государственного университета. Не все загорелись возможностью поучиться у профессионалов-практиков и публиковаться в главной газете республики, но небольшая группа ребят с удовольствием у нас практикуется. В газете появились подзабытые уже рубрики вроде «Пробы пера». Очень надеемся, что хоть кто-то из этих ребят полюбит нашу профессию и захочет связать с ней свою жизнь.
К сожалению, пандемия коронавируса для нас не прошла бесследно: три сотрудника после окончания режима самоизоляции решили не выходить на работу, и мы проводили их на заслуженный отдых.
Что касается уровня заработной платы, то окладная часть зарплаты у нас совсем небольшая, она не повышалась уже много лет. В этом году на встрече с национальными СМИ глава нашего региона Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты журналистов государственных СМИ с нового года. Ждем.
Гонорары у нас тоже небольшие. Мы потеряли некоторых постоянных авторов, которые отказались продолжать сотрудничество с газетой именно по этой причине. Более 35 тысяч рублей получают те журналисты, которые активно пишут не только в газету, но и на сайт. Но это работа на износ.
Рустам Хансверов, главный редактор газеты «Люберецкая панорама» (Люберцы, Московская область):
— В нашей редакции работает 11 человек (одна сотрудница в декретном отпуске). Ее структура такова: главный редактор, заместитель главного редактора, ответственный секретарь, два верстальщика, три журналиста, один специалист по SMM и SEO, сотрудник, ответственный за рекламу и подписку, и сотрудник, ответственный за финансы и закупки.
Мы выпускаем шесть СМИ: газету «Люберецкая панорама» (она выходит еженедельно на 16—24 полосах формата А3 тиражом 10 000 экземпляров), газету «Вестник официальных документов», радиопрограмму «Радио Люберецкого региона» и три сетевых издания inlubertsy.ru, infolyubertsy.ru и radiolubreg.ru.
Не сказал бы, что кадровый вопрос стоит перед нами очень остро, так как в последнее время мы не ищем кадры, а активно их сокращаем. Нет молодых и грамотных журналистов. Видимо, профессия сегодня не в тренде. А в категории 30—40 лет многие уже переквалифицировались, так как данная специальность не дает возможности прокормить семью.
Средства массовой информации в каком-то смысле зависимы от состояния общей деловой и общественной активности. Именно это является почвой для инфоповодов. А если бизнес рухнул, а массовые мероприятия запрещены, то и писать не о чем, и рекламы нет. Доходы у населения упали. Отсюда — сокращение подписки и рекламы, что влияет на штаты редакций. Ну и бюджет ужимается, местные муниципальные СМИ получают меньше. И у них становится актуальной тема сокращения и оптимизации. Мы также попали в эту яму, и нам пришлось сократить четырех человек. При этом объем функций и задач не сократился, а может, даже и увеличился. Вот так и крутимся.
Кадры ищем в информационном поле. Сегодня востребованы трудоголики, шустрые, быстрые, продвинутые и злые, готовы работать за небольшие деньги, но ради идеи. И главное качество — «многостаночность», то есть умение делать все для газеты, радио, сайтов и социальных сетей. Сейчас у нас открытых вакансий, по причинам, описанным выше, нет, но уже к зиме, возможно, нам понадобится парочка молодых таких многостаночников. В этом направлении мы по возможности работаем и с вузами: проводим мастер-классы и экскурсии, берем студентов на практику.
Уровень зарплаты у нас, возможно, чуть выше среднего в регионе. Но в целом по индустрии, конечно же, это крохи.
Лариса Юдакова, главный редактор газеты «Ирбейская правда» (Ирбейский район, Красноярский край):
— Состав редакции газеты «Ирбейская правда» мало чем отличается от других районок: главный редактор, заведующий отделом СМИ, выпускающий редактор, два корреспондента, редактор сайта, главный бухгалтер, менеджер по рекламе, специалист, водитель, техничка. Мы, в отличие от многих коллег, не испытываем кадровых проблем, и пандемия здесь на нас никак не отразилась. Соответственно, и открытых вакансий у нас сейчас нет.
Заработная плата у нас, если смотреть по району, средняя, поэтому оставляет желать лучшего. Редакция — автономное учреждение, зарабатывать с каждым годом становится все сложнее. Доходы у населения падают, количество безработных растет. Молодежь из района уезжает, население уменьшается.
80 процентов сотрудников пришли в редакцию из сферы образования. Я и сама проработала в ней много лет.
Последние три года «Ирбейская правда» совместно с управлением образования вела проект «Шаг в село через профессию». Ирбейская средняя общеобразовательная школа № 1 стала базовой площадкой этого проекта. С ней заключили договоры о сотрудничестве несколько предприятий и организаций (в том числе и мы), в которые школа стала направлять группы старшеклассников для знакомства с различными профессиями. Мы рассказывали школьникам об азах работы корреспондента, фотокорреспондента и дизайнера-верстальщика. В результате два человека, принимавшие участие в этой программе, сейчас учатся в Сибирском федеральном университете по специальности «Журналистика».
Светлана Зайцева, главный редактор газеты «Саткинский рабочий» (Сатка, Челябинская область):
— В районных редакциях нашего региона очень остро стоит кадровый вопрос. Не хватает не только творческих и технических работников — нет замены руководителям СМИ. В 2019 году на областном форуме СМИ мы обращались к губернатору с просьбой внедрить в регионе программу «Земский журналист», чтобы привлечь молодые кадры в районные газеты. Раньше редакции закрывали свои вакансии сотрудниками библиотек, учителями. Сегодня средняя заработная плата в этих отраслях на порядок выше, чем в СМИ, в редакции никто не идет. Поэтому чаще всего районки привлекают к своему творческому процессу внештатников.
Например, в 2015 году в нашей редакции сложилась такая ситуация, когда на творческом процессе остались я и журналист. Ответсеку предложили возглавить корпоративную газету, один журналист ушел в декретный отпуск, другой переехал в областной центр. Проблема решилась неожиданным образом. Встретила на улице бывшего главного редактора газеты. Он пенсионер, но подрабатывает спецкором в областном издании. Предложила ему писать и для родной газеты. Так в редакции появился первый внештатный корреспондент. Чуть позже попробовать себя в журналистике захотела начальник управления по культуре городской администрации. По роду своей деятельности она давно сотрудничает с газетой. Оказалось, у нее есть несколько тем, по которым есть желание подготовить материалы. Это был второй внештатный корреспондент в нашей редакции.
Именно ей принадлежала идея организовать читательский конкурс. Город готовился к празднованию очередного своего юбилея. Редакция совместно с управлением культуры объявила конкурс для своих читателей. Мы предложили им рассказать о своей семье через призму исторических событий, провести некую параллель в судьбах Сатки и саткинцев. Неожиданно на наш призыв жители города откликнулись очень активно. Выяснилось, что многие семьи скрупулезно собирают сведения о своих предках. Из номера в номер мы стали публиковать их семейные истории. На эти материалы в редакцию стали приходить отклики. Читатели рассказывали о своих встречах с героями публикаций. Эти отклики мы также печатали в газете. Цикл «Фотоистории одной семьи на фоне истории Сатки» был отмечен дипломом на всероссийском фестивале «Вся Россия» в Сочи.
Второй читательский проект мы запустили совместно с одним из саткинских турагентств. Его руководители обратились с предложением: они регулярно дают у нас рекламу на свои услуги, а мы публикуем истории путешествий их клиентов. Турагентство для них объявило конкурс на лучший рассказ о том, как и где они отдохнули. Нам присылали рассказы о путешествиях в экзотические страны и отдыхе на популярных курортах, о турах по Европе, по городам России и странам СНГ. Все рассказы были написаны хорошим языком, были познавательными и полезными. После выхода таких путевых заметок жители звонили не только в турагентство, но и к нам в редакцию. Говорили, что тоже хотят отправиться отдыхать по следам наших авторов. На церемонии награждения участники конкурса попросили, уже не в рамках конкурса, продолжить публикацию в нашей газете новых «Путевых заметок».
Редакция газеты «Саткинский рабочий» прошла стадию оптимизации еще лет пять-семь назад. К счастью, этот процесс был естественный. Люди уходили на повышение, на пенсию. Сегодня мы выпускаем еженедельно газету (16 полос, из них девять информационных), ведем сайт, соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Telegram). Наш коллектив — это два штатных журналиста, один внештатный (работает по договору), заместитель главного редактора (выполняет функционал ответственного секретаря и пишет в газету, на сайт), а также два оператора верстки и корректор (по договору), который приходит в день сдачи номера и вычитывает полосы. У редакции своя служба доставки с 2006 года. В ней на договорных условиях работают руководитель службы и 16 курьеров.
Своим главным достижением в 2020 году мы считаем сохранение стабильности. Когда в марте стремительно начала развиваться ситуация с распространением коронавируса и информационные ресурсы самого разного толка наполнились противоречивой информацией, слухами и паническим настроением, коллектив «Саткинского рабочего» ежедневно собирал самую подробную достоверную информацию о текущей ситуации в районе и Челябинской области, чтобы информировать людей и не допускать хаоса.
Ни на один день редакция не уходила на самоизоляцию, не прекращала работу даже в условиях самых строгих ограничений, чтобы всегда оставаться на связи и помогать людям сохранять самообладание. Редакция, без преувеличения, стала важной нитью, связывающей людей с окружающим миром: в вынужденных условиях мы вышли за рамки работы СМИ и помогали официальным органам, социальным службам, медикам и волонтерам вести разъяснительную работу, консультировали по получению мер поддержки и порядку получения медицинской, социальной и других видов помощи.
На сайте редакции была организована отдельная рубрика для публикации официальных документов, связанных с ситуацией с коронавирусом. Ежедневно мы на сайте и в соцсетях выставляли оперативные данные по ситуации с заболевшими. Признаюсь честно: нам пришлось выдержать нешуточный натиск читателей, так как одна часть аудитории считала коронавирус заговором, другая, напротив, думала, что мы замалчиваем что-то важное. Приходилось искать баланс, убеждать, разговаривать, при этом сохраняя самообладание. В некотором роде мы выступали довольно долгое время площадками коллективной психологической разгрузки, но благодаря этой ответственности сами ни разу не потеряли самообладания в непростых условиях.
Так, в условиях ограничений мы все-таки постарались сохранить свою социальную функцию, а наша постоянная аудитория в социальных сетях с марта 2020 года выросла на несколько тысяч человек.
Практика показала, что наша вынужденная оптимизация привела к четкому пониманию, сколько творческих единиц необходимо для выпуска газеты. Теперь я точно знаю: четыре журналиста и ответственный секретарь для такого издания, как наше, — неоправданная роскошь.
Мы справляемся сегодняшним составом редакции. При этом реализуем много социальных проектов, поэтому еще одна творческая единица нам не помешала бы. Пока не ищем человека в команду, ждем сотрудницу, которая находится в декретном отпуске. Обещала в нем не засидеться. Случайных людей в команду не хочется брать.
Вакансии закрываем очень вдумчиво: город маленький, способности каждого потенциального кандидата знаем. Главными критериями для нас является умение работать с информацией, в команде, важны коммуникативные качества. В последние годы к нам стали обращаться студенты для прохождения практики. Причем не только из региональных вузов. В прошлом году у нас практиковались студенты МГУ, им разрешили пройти практику в тех регионах, откуда они поступили в вуз. Берем с большим удовольствием. Нам интересен свежий, молодой взгляд и их умение работать с фактами, подать информацию.
И о зарплатах. В 2019 году в редакции районных газет стали поступать письма из налоговой инспекции. Руководителям местных СМИ предъявляли статистические данные средней зарплаты в отрасли в регионе и предлагали повысить до этого уровня. Почему-то редакции газет отнесли к отрасли связи, в которой действительно заработные платы на порядок выше. Средняя заработная плата в отрасли связи в Челябинской области варьируется в пределах 33—35 тысяч. Мы провели мониторинг среди редакций, входящих в Ассоциацию городских и районных газет Челябинской области. На основании данных о заработной плате в них подготовили официальный ответ в налоговую инспекцию. В нем обозначили, что средняя заработная плата в разрезе организаций, являющихся редакциями муниципальных печатных средств массовой информации (газет) Челябинской области, за 2019 год составляет: 19 493,52 руб. за вычетом НДФЛ (21 564,66 руб. до вычета НДФЛ).
На сегодняшний день ситуация остается той же. В Челябинской области редакции городских и районных газет работают как автономные некоммерческие организации. Бюджеты формируются за счет подписки, рекламы, розничной продажи, субсидий или договоров с муниципалитетами, грантов. Объем бюджетов у всех разный. Исходя из доходов редакции, определяется и размер заработной платы.