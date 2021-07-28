Работы много, журналистов и денег мало: как обстоят дела на региональном рынке труда

Что касается уровня заработной платы, то окладная часть зарплаты у нас совсем небольшая, она не повышалась уже много лет. В этом году на встрече с национальными СМИ глава нашего региона Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты журналистов государственных СМИ с нового года. Ждем.

Гонорары у нас тоже небольшие. Мы потеряли некоторых постоянных авторов, которые отказались продолжать сотрудничество с газетой именно по этой причине. Более 35 тысяч рублей получают те журналисты, которые активно пишут не только в газету, но и на сайт. Но это работа на износ.

Рустам Хансверов, главный редактор газеты «Люберецкая панорама» (Люберцы, Московская область):

— В нашей редакции работает 11 человек (одна сотрудница в декретном отпуске). Ее структура такова: главный редактор, заместитель главного редактора, ответственный секретарь, два верстальщика, три журналиста, один специалист по SMM и SEO, сотрудник, ответственный за рекламу и подписку, и сотрудник, ответственный за финансы и закупки.

Мы выпускаем шесть СМИ: газету «Люберецкая панорама» (она выходит еженедельно на 16—24 полосах формата А3 тиражом 10 000 экземпляров), газету «Вестник официальных документов», радиопрограмму «Радио Люберецкого региона» и три сетевых издания inlubertsy.ru, infolyubertsy.ru и radiolubreg.ru.

Не сказал бы, что кадровый вопрос стоит перед нами очень остро, так как в последнее время мы не ищем кадры, а активно их сокращаем. Нет молодых и грамотных журналистов. Видимо, профессия сегодня не в тренде. А в категории 30—40 лет многие уже переквалифицировались, так как данная специальность не дает возможности прокормить семью.

Средства массовой информации в каком-то смысле зависимы от состояния общей деловой и общественной активности. Именно это является почвой для инфоповодов. А если бизнес рухнул, а массовые мероприятия запрещены, то и писать не о чем, и рекламы нет. Доходы у населения упали. Отсюда — сокращение подписки и рекламы, что влияет на штаты редакций. Ну и бюджет ужимается, местные муниципальные СМИ получают меньше. И у них становится актуальной тема сокращения и оптимизации. Мы также попали в эту яму, и нам пришлось сократить четырех человек. При этом объем функций и задач не сократился, а может, даже и увеличился. Вот так и крутимся.

Кадры ищем в информационном поле. Сегодня востребованы трудоголики, шустрые, быстрые, продвинутые и злые, готовы работать за небольшие деньги, но ради идеи. И главное качество — «многостаночность», то есть умение делать все для газеты, радио, сайтов и социальных сетей. Сейчас у нас открытых вакансий, по причинам, описанным выше, нет, но уже к зиме, возможно, нам понадобится парочка молодых таких многостаночников. В этом направлении мы по возможности работаем и с вузами: проводим мастер-классы и экскурсии, берем студентов на практику.

Уровень зарплаты у нас, возможно, чуть выше среднего в регионе. Но в целом по индустрии, конечно же, это крохи.

Лариса Юдакова, главный редактор газеты «Ирбейская правда» (Ирбейский район, Красноярский край):

— Состав редакции газеты «Ирбейская правда» мало чем отличается от других районок: главный редактор, заведующий отделом СМИ, выпускающий редактор, два корреспондента, редактор сайта, главный бухгалтер, менеджер по рекламе, специалист, водитель, техничка. Мы, в отличие от многих коллег, не испытываем кадровых проблем, и пандемия здесь на нас никак не отразилась. Соответственно, и открытых вакансий у нас сейчас нет.

Заработная плата у нас, если смотреть по району, средняя, поэтому оставляет желать лучшего. Редакция — автономное учреждение, зарабатывать с каждым годом становится все сложнее. Доходы у населения падают, количество безработных растет. Молодежь из района уезжает, население уменьшается.

80 процентов сотрудников пришли в редакцию из сферы образования. Я и сама проработала в ней много лет.

Последние три года «Ирбейская правда» совместно с управлением образования вела проект «Шаг в село через профессию». Ирбейская средняя общеобразовательная школа № 1 стала базовой площадкой этого проекта. С ней заключили договоры о сотрудничестве несколько предприятий и организаций (в том числе и мы), в которые школа стала направлять группы старшеклассников для знакомства с различными профессиями. Мы рассказывали школьникам об азах работы корреспондента, фотокорреспондента и дизайнера-верстальщика. В результате два человека, принимавшие участие в этой программе, сейчас учатся в Сибирском федеральном университете по специальности «Журналистика».

Светлана Зайцева, главный редактор газеты «Саткинский рабочий» (Сатка, Челябинская область):

— В районных редакциях нашего региона очень остро стоит кадровый вопрос. Не хватает не только творческих и технических работников — нет замены руководителям СМИ. В 2019 году на областном форуме СМИ мы обращались к губернатору с просьбой внедрить в регионе программу «Земский журналист», чтобы привлечь молодые кадры в районные газеты. Раньше редакции закрывали свои вакансии сотрудниками библиотек, учителями. Сегодня средняя заработная плата в этих отраслях на порядок выше, чем в СМИ, в редакции никто не идет. Поэтому чаще всего районки привлекают к своему творческому процессу внештатников.

Например, в 2015 году в нашей редакции сложилась такая ситуация, когда на творческом процессе остались я и журналист. Ответсеку предложили возглавить корпоративную газету, один журналист ушел в декретный отпуск, другой переехал в областной центр. Проблема решилась неожиданным образом. Встретила на улице бывшего главного редактора газеты. Он пенсионер, но подрабатывает спецкором в областном издании. Предложила ему писать и для родной газеты. Так в редакции появился первый внештатный корреспондент. Чуть позже попробовать себя в журналистике захотела начальник управления по культуре городской администрации. По роду своей деятельности она давно сотрудничает с газетой. Оказалось, у нее есть несколько тем, по которым есть желание подготовить материалы. Это был второй внештатный корреспондент в нашей редакции.