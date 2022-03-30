Журналист переходного периода: риски и точки роста

Текстов о том, как пережить кризис, стало так много, что, кажется, уже все обрели душевное равновесие. Однако равновесия не хватает самим авторам текстов. Журналистику в целом лихорадит больше, чем какие-либо другие занятия и профессии, но сегодня важно определить для себя ориентиры, чтобы не потеряться в туманном будущем

Видеть новые ниши

Никто не предполагал, что внезапно могут понадобиться специалисты по вирусам, дистанционному образованию, технологии NFT и другим злободневным темам. Повестка сегодняшнего дня диктует новые экономические реалии, где нужно будет разбираться в энергетике, зеленых технологиях, доступном продовольствии, образовании нового типа, миграции. Например, в сервисе PressFeed за последнее время искали экспертов по темам, касающимся будущего IT-рынка и фармацевтики, стартапов после санкций и релокации бизнеса, маркетплейсов и «новой этики».

Выйти на востребованную повестку можно через участие в дискуссиях или обменах опытом.

Для региональных журналистов новая ниша может стать хорошо забытой старой: на повестке импортозамещение, сельское хозяйство, экология и зеленые технологии, финансовая грамотность, рынок труда и переквалификация.

Изучать реалии Азии и Африки

«Контуры новой мировой экономики еще пока очень смутно проглядываются, но то, что финансовый, промышленный и деловые центры смещаются на восток, — это уже очевидно. Перестраиваются транспортные потоки и вся система международной торговли», — считает главный редактор «Делового Петербурга» Игорь Павловский. Очевидно, что новые ориентиры российского рынка находятся теперь в Азии и Африке. А значит, журналисту полезно познакомиться с медиакультурой этих стран поближе — какими приложениями пользуются люди, как развиваются технологии, какие есть запросы у медиа.

Например, последние новости из мира медиа в Китае — о слежке за иностранными учеными, политиками и журналистами, которые негативно высказываются о политике КНР в зарубежных соцсетях. А в конце 2021 года в Китайской академии наук разработали систему «Нейропрокурор».

Для региональных журналистов, особенно в приграничных территориях, полезно погрузиться в экономику ближайшего соседа, изучить запросы аудитории, налаживать обмен контентом и делать совместные проекты для расширения аудитории.

Анализировать пути миграции людей на платформах

Аналитические навыки для журналиста становятся все более актуальными год от года, но в 2022 году они жизненно необходимы. Первым делом придется пристально изучать свою аудиторию в ближайшие месяцы, чтобы зафиксировать тренды текущего момента. Несмотря на появление отчетов от аналитических компаний, никто и никогда не расскажет вам про цифры вашей редакционной статистики.

Сегодняшняя миграция людей на платформах — это отличная точка роста. Попробуйте, например, придумать такой интересный медиапродукт, который будет доступен на особых условиях только в одной социальной сети или в e-mail-рассылке.

Региональные журналисты находятся внутри этой миграции вместе со своим контентом. Чтобы не терять связи с читателями в погоне за трансформациями, нужно измерять их температуру на еженедельном «обходе»: помимо опросов в аккаунтах звонить напрямую и спрашивать, чего не хватает, что надо сообщить, в чем помочь. Можно даже записать для подписчиков инструкцию, как жить в новых аккаунтах.

Научиться прогнозировать тренды в условиях меняющегося мира

Если раньше трендвотчинг воспринимался как традиционное вангование накануне нового года, то сегодня провидец, который умеет определять сигналы, — гарант устойчивого развития. Цитируем вакансию в новом медиа с молодежным коллективом без бумеров и токсиков для дизайнера:

— нужно заниматься трендвотчингом, предлагать решения для прокачки нашего текущего фирменного стиля;

— ждем знание актуальных трендов, закономерностей и способов визуальной коммуникации в медиа.

Это узкое понимание тренда как уже свершившейся практики, которой все следуют. Тренд в широком смысле похож на нащупывание верной тропы по косвенным признакам: вот сломаны ветки — здесь кто-то шел, вот вмятина на траве — кто-то отдыхал.

Например, в КБ «Палиндром» будущее СМИ видят в оазисах без агрессии: «Рано или поздно людям нужен будет информационный катарсис, островок свободы от агрессии и споров, который обычно могут дать качественные материалы в медиа, созданные в интересах читателя, про его боль и жизнь. Но современный медиаландшафт предлагает все меньше вариантов таких изданий».

Региональные журналисты обладают очень ценным ресурсом — архивом редакции. В нем можно найти точки опоры в прошлом. Для построения будущих трендов нужно просто чаще общаться с коллегами, у которых есть конкретные планы. Если более половины ваших медийных конкурентов собираются развивать аккаунты «ВКонтакте», а не в «Одноклассниках», значит, скорее всего, так и случится.

Новая нативность — формат, удобный для разных экосистем

Сегодня в растерянности пребывают те, кто делал формат ради формата, сторис ради сторис, но не думал о смыслах и эмоциях. В конечном счете СМИ производят только два продукта — новости и истории. Хорошая новость и хорошая история найдут своего подписчика или покупателя, если к ним приложить актуальные тренды алгоритмов продвижения. Задумывая историю, нужно представлять, как она может разлететься по онлайн-свету на разных средствах передвижения — рекомендациях, охватах для новичков, рекламном топливе, взаимном пиаре или других.

Новость скоротечна, история — вечна. Можно провести время без привычных соцсетей с пользой и перелистать книги-шедевры, пересмотреть старое кино, переслушать забытую музыку, а еще лучше — поностальгировать вместе со своими подписчиками.

Региональный журналист буквально купается в историях, которые происходят на его глазах. Пришло время переупаковать хорошие, доработать неплохие и отказаться от тех, которые не нашли отклика.