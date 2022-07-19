Выбираем ноутбук для журналиста

Для работы с визуальной составляющей необходима качественная и современная техника. Функционал смартфонов широк, но он все еще уступает возможностям ноутбука или компьютера и больше подходит для несложной пользовательской активности. Часть программ, используемых для работы с визуалом, недоступны для планшетов и смартфонов из-за низких показателей тех или иных технических характеристик. К сожалению, подобная необходимость не учитывает рост цен и чрезвычайные обстоятельства, из-за которых выбор в магазинах невелик. Если дизайнер или фотограф останется без ноутбука (этот металлический помощник склонен к неожиданным поломкам), то вряд ли сможет выполнять свою работу так же успешно. Но что делать, если лишних средств на новую покупку нет? Бездумная экономия может привести к трудностям в эксплуатации, обманутым ожиданиям и, как следствие, сожалениям. Необходимо понимать, что ноутбук должен справляться с хранением и работой в ресурсоемких программах, виртуализацией ОС, визуализацией графики и прочими сложными задачами, а потому не может стоить мало. Но можно не потратить лишнее. Эффективность работы и скорость ответа на команды пользователя зависит прежде всего от мощности аппаратного наполнения (тех непонятных цифр и букв, что указываются в разделе «характеристики»). Даже относительно бюджетный ноутбук будет выполнять необходимые задачи, если правильно его выбрать и подобрать нужные составляющие.

Процессор

Эта часть ноутбука отвечает за обработку команд, то есть, за всю работу устройства. Разработка дизайна и редактирование фотографий требуют максимально быстрого выполнения задач, чаще нескольких одновременно, а потому, чем выше будет значение характеристик, тем комфортнее будет работа. Лучше всего обратить внимание на многоядерный процессор, тот, у которого будет не менее четырех ядер. Частота же должна быть от 3 ГГц. Учитывайте, что минимальные значения подойдут для работы с изображениями или графикой, для трехмерной графики необходимы более высокие значения.

Оперативная память

От ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) зависит скорость выполнения задач и комфорт режима многозадачности. Притормаживания и зависания системы часто связаны именно с недостатком оперативной памяти. Для работы со стандартными тяжелыми программами по обработке графики хватает 8 Гб. Если позволяют средства, лучше выбрать вариант 16 Гб, чтобы работать в нескольких программах одновременно, а в будущем не пришлось вновь менять устройство. Предпочтительная частота работы ОЗУ — не менее 2133 МГц.

Видеокарта

Графическая карта форматирует цифровые данные в графические, чтобы монитор (экран) мог отобразить изображение, а потому ее производительность крайне важна. Есть два типа видеокарт: интегрированные и дискретные. Первые вшиты в процессор и используют общую оперативную память, вторые — отдельная часть компьютера, обладающая своей ОЗУ. Для обработки фотографий и разработки графического, веб и motion дизайна хватит интегрированной, но в таком случае следует выбрать устройство с большим объемом оперативной памяти. Для создания сложных графических проектов и 3D графики необходима дискретная видеокарта с собственной оперативной памятью не менее 2 Гб, которую также можно приобрести отдельно.

Экран

Качество дисплея и его составляющих влияет на то, насколько детализировано будет подаваться изображение, насколько глубокими и насыщенными будут оттенки. Стоит выбирать матовые дисплеи. Несмотря на то что изображение на глянцевых более яркое и контрастное, такие дисплеи подвержены возникновению бликов, мешающих при работе и создающих дополнительную нагрузку на глаза.

От матрицы зависит цветопередача экрана, которая влияет на соответствие проекта выбранной заказчиком палитре, а также соответствие истинного и ожидаемого результата. Матрица IPS наиболее верно отображает цвета вне зависимости от угла обзора, а потому лучше выбирать ноутбуки именно с ней. Этот параметр не слишком осложнит поиск: большинство устройств сегодня имеют IPS матрицу. В качестве компромисса можно выбрать также MVA матрицу. Она также обладает высокой контрастностью и приемлемой глубиной цвета, но уступает из-за зависимости цветового баланса от угла обзора.

Не менее важно учитывать следующие характеристики экрана. Минимальное разрешение экрана для работы с графикой, позволяющее запустить необходимые программы — 1280×800 пикселей, оптимальное — 1920х1080. Яркость — от 300 нит; контрастность — от 1000:1; цветовой охват — от 50% по AdobeRGB и от 70% по sRGB.

Диагональ дисплея — параметр, который следует подбирать под себя и требуемые задачи. При стационарном использовании лучше отдавать предпочтение большим экранам, для полевой работы — оценивать компактность устройства.

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