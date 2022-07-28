Выбираем ноутбук для журналиста

Часто говорят о превосходстве стационарных компьютеров над ноутбуками, справедливо отмечая, что наполнение лэптопов куда скуднее. Их компактность ограничивает простор для характеристик, потому как все мощные составляющие порой не вмещаются в корпус. Инженеры борются с этой проблемой, но им все еще приходится чем-то жертвовать. Несмотря на это, компактность также является основным преимуществом ноутбуков, способных быть мобильными. Некоторые задачи требуют работы в поле, для некоторых невыгодно и неудобно организовывать отдельное неподвижное пространство, да и в целом сегодняшний образ жизни предполагает подвижность. Поэтому многие отдают предпочтение ноутбукам. Но есть еще одна проблема, очевидная не сразу: когда ломается компьютер, достаточно заменить одну из его частей. Зачастую с этим можно справиться самостоятельно. С ноутбуками все сложнее. Ремонт требует профессионала, способного не только найти замену неисправной детали, но и грамотно установить новую в корпусе. Порой стоимость ремонта составляет чуть меньше первоначальной цены устройства. Тут-то и появляется мысль о покупке нового ноутбука. Поломка не живая, но бессердечная, часто случается в неподходящие моменты, когда неожиданно выросли цены или случился кризис. Если ноутбук необходим, а лишних средств на покупку нет, не нужно сразу выбирать самые дешевые варианты. Это приведет к сложностям в работе и негативным эмоциям, которые заставят пожалеть о покупке. Лучше сэкономить с помощью отбора, определив наиболее важные характеристики устройства, благодаря которым будет возможно использование необходимых программ и гладкое выполнение задач. Сканер отпечатка пальца, второй дисплей на тачпаде и прочие дополнения не так важны, как мощность аппаратного наполнения.

Процессор

Мощность процессора определяет, насколько быстро будут выполняться задачи. Чтобы обеспечить стабильную работу профессиональных программ, высокую скорость рендеринга предпросмотра и в целом сократить время ожидания результата, стоит не экономить на параметрах этой части ноутбука. Самым доступным вариантом, подходящим для обработки видео и аудиоматериалов, будет четырехъядерный процессор с тактовой частотой не менее 3,4 ГГц. Такие характеристики позволят работать с видео разных форматов (DV и HDV), а также подходят для работы с программами вроде Premiere Pro (при более низких параметрах они, скорее всего, поддерживаться не будут). Если новичкам хватит такого наполнения, то тем, кто постоянно занимается монтажом лучше обращать внимания на устройства с шестиядерными процессорами и далее, а также рассматривать наиболее высокий показатель частоты из доступных. Причем мощнее будут процессоры, произведенные недавно (то есть из последних поколений).

Видеокарта

Видеокарта, напротив, считается не таким важным элементом для монтажа, как кажется. Большинство программ по редактированию видео и аудиоматериалов нуждается скорее в мощном процессоре. В отличие от работы с дизайном здесь можно обойтись и интегрированной видеокартой, то есть такой, которая уже встроена в процессор. Но если наиболее подходящий по параметрам ноутбук имеет дискретную (имеющую собственную оперативную память), то наличие ее будет преимуществом, так как кодирование, форматирование и рендеринг материала будет производиться быстрее.

Оперативная память

Монтаж и видео и аудиопроектов требует большого объема оперативной памяти. Соединенный с наложенными эффектами футаж представляет собой кэшированные данные, а значит, его объем не должен превышать доступный. В противном случае процесс обработки осложнится подвисаниями и притормаживаниями. Минимальное значение — 8 Гб, но стоит учесть, что оно позволит работать лишь с видео формата HDV (1080p), а при редактировании аудио вероятна низкая скорость выполнения задач, а также возникновение писков и щелчков во время микширования. Чем вы выше разрешение материала, тем больше памяти потребуется для комфортной работы. Для создания 2К контента или гладкой обработки аудиоматериалов необходимо более 16 Gb оперативной памяти. Для 4К контента — строго 32 Gb и более. Также можно обратиться к частоте ОЗУ: с 3200 Mhz памятью работа будет быстрее, чем с 2400 Mhz.

Экран

Качество цветопередачи важнее для монтажа видео. Чем оно лучше, тем больше вероятность подобрать наиболее удачную яркость, комфортную для глаз и позволяющую различить все детали, а также создать необходимую атмосферу посредством оттенков. Как и для создания дизайна, для обработки видео больше подходят IPS матрицы, обладающие высокой контрастностью, глубиной цвета и способностью не искажать картинку при разных углах обзора. Также следует уточнить, какой процент цветового поля Adobe RGB может отобразить конкретный дисплей. Этот параметр должен быть выше 50%. Разрешение экрана, допустимое для работы с профессиональными программами — не менее 1920х1080 (Full HD). Для обработки 4К контента — от 3840х2160. Кроме того, стоит выбирать матовые дисплеи. Несмотря на то что изображение на глянцевых более яркое и контрастное, такие дисплеи подвержены возникновению бликов, мешающих при работе и создающих дополнительную нагрузку на глаза.

Интерфейсы

Что касается звука, качество которого важно при монтаже и видео, и аудиоматериалов, возможность подключения внешних устройств важнее, чем характеристики звуковой карты или динамиков. Звук от компьютера всегда будет уступать тому, чего можно добиться посредством использования качественных колонок или наушников. Поэтому для ноутбука обязательно наличие разъемов для наушников и микрофона, в большинстве современных моделей эти разъемы совмещены в один. Помимо него в минимальный набор входят несколько портов USB (лучше три или четыре) и HDMI разъем, необходимый для подключения дополнительного монитора. Полезными будут Thunderbolt разъем, используемый для подключения мобильных устройств, и RJ45 (LAN), способный связать ноутбук с роутером.

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