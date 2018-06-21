Норман Перлстайн стал главным редактором в LA Times

Ведущее периодическое издание США Los Angeles Times 19 июня сменило главного редактора Джима Кирка на семидесятилетнего Нормана Перлстайна. «Норман Перлстайн, который занимается журналистикой 50 лет и работал в самых видных изданиях, включая Time, Bloomberg News, Forbes, The Wall Street Journal, в понедельник назначен главным редактором Los Angeles Times», — сообщает газета.

Смена главреда в основном связана со сменой руководства. 16 июня LA Times приобрел американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян за $500 млн у компании Tronc. Синьсян также владеет The Sun Diego Union-Tribune и другими менее известными изданиями.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последнее время сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов в 1990-х годах достигало примерно 1,3 тыс. человек. К настоящему времени оно уменьшилось примерно в три раза.

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