Спецслужбы Латвии задержали двух русскоязычных журналистов

Полиция безопасности Латвии задержала известного русскоязычного журналиста и редактора Юрия Алексеева. Вместе с ним, как сообщила журналистка Екатерина Викулина, был задержан еще один русскоязычный журналист и поэт Дмитрий Сумароков.

После двух суток в камере суд отпустил Алексеева, однако он остается в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс. Алексеева подозревают сразу по двум статьям: деятельности против Латвии и содействии иностранному государству в его деятельности против Латвии. Адвокат убеждена, что Алексеев задержан за свою журналистскую деятельность.

Против Алексеева ранее было возбуждено уголовное дело из-за комментариев, которые следствие характеризует как националистические. Также полиция утверждает, что нашла у журналиста при обыске патроны и детскую порнографию. Алексеев вину не признавал и заявлял, что дело сфабриковано. Он утверждал, что патроны ему подбросили при обыске, а найденные материалы — фото его детей во время купания.