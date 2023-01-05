Латвия отказалась возобновлять лицензию «Дождя»*

Национальный совет Латвии по СМИ не планирует возвращать лицензию телеканалу «Дождь»*, рассказал 4 января глава регулятора Иварс Аболиньш в эфире Латвийского радио. По мнению чиновника, в инфопространстве страны и без того доминирует русский язык.

Аболиньш заявил, что в Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации, на латышском языке доступны только 42.

«То есть мы сегодня живем в информационном пространстве, где абсолютно тотально доминирует русский язык, и это после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанного с Россией. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше», – рассказал Аболиньш.

В декабре прошлого года «Дождь»* лишился лицензии после скандала, вызванного словами журналиста Алексея Коростелева, сказанными в прямом эфире. В середине месяца стало известно о том, что телеканал лишится занимаемой студии. При этом в конце года латвийское управление по делам гражданства и миграции решило сохранить журналистам рабочие визы.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов