Латвия решила сохранить рабочие визы сотрудникам «Дождя»*

Латвийское управление по делам гражданства и миграции (PMLP) решило не отменять рабочие визы для сотрудников телеканала «Дождь»*.

Латвийское управление по делам гражданства и миграции проверило визы сотрудников «Дождя»*, которые позволяют трудоустроиться и действуют один год, и сделало вывод, что представители канала могут продолжить работу в Латвии. Управление отметило, что у него нет законных оснований для отмены виз.

В начале декабря Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя»*. Канал, по мнению совета, допускал нарушения, в числе которых были названы необеспечение звуковой дорожки на национальном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии «нашей армией» и «возможная поддержка российской армии».

В ночь на 8 декабря канал прекратил вещание.

*Телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов