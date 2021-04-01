Латвия закрыла доступ к сайту RT на русском

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) заблокировал доступ к сайтам ntv.ru, rus24.tv, teledays.net, на которых транслировались российские телеканалы. Полный список заблокированных ресурсов — на портале Нацсовета.

Ранее провайдеры стали блокировать доступ к «RT на русском». Вещание каналов сети RT в Латвии и Литве запретили в 2020 году из-за европейских санкций против Дмитрия Киселева (возглавляет МИА «Россия сегодня»), однако это первый случай блокировки и сайта в том числе.

В Союзе журналистов России отметили, что такие меры вызваны бездействией международного сообщества: «В очередной раз грубо попираются базовые ценности, декларируемые в странах Европейского союза, такие как свобода слова, свобода информации и свобода журналистики».

Нацсовет Латвии призвал другие страны ЕС также запретить трансляцию каналов RT. Там возбуждены уголовные дела против журналистов, которые сотрудничали с МИА «Россия сегодня».