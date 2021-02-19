Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву

МИД Латвии внес в список лиц, которым запрещен въезд в страну, российского журналиста и ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Об этом сообщил в Twitter глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, такое решение он принял на основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции. «Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевичс.

Согласно указанной министром статье, запретить въезд в страну компетентные органы могут в том случае, если полагают, что «иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния».

Комментируя это решение РБК, Соловьев заявил, что не знает, как это повлияет на его жизнь:

Скорее всего, никак, потому что в Прибалтике я не был лет сто. Но это вопрос личного оскорбления. В программе не шло речи о реабилитации нацизма. Я говорил, что, несмотря ни на какие личные качества, оправдания поступкам нацистов быть не может.

По его словам, вероятно, министр иностранных дел Латвии или не смотрел программу, «или настолько забыл русский язык, что не понял, о чем там речь»: