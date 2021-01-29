Латвийские журналисты просят Москалькову защитить их свободу слова

Пострадавшие от действий Службы госбезопасности (СГБ) Латвии русскоязычные журналисты Baltnews и Sputnik обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой защитить их права на свободу слова и мнения, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В частности, журналисты рассказали, что в ходе обысков, проведенных у них СГБ, было изъято все оборудование, необходимое для работы.

«Обращаемся к Вам в качестве соотечественников, русскоязычных журналистов, сотрудничающих с российскими информагентствами Baltnews и Sputnik в Латвии... Просим Вас рассмотреть возможность защиты наших прав на свободу слова и выражение мнения как русскоязычных журналистов, проживающих на территории Латвии», - говорится в обращении.

Журналисты выразили надежду, что Москалькова сможет привлечь к их ситуации внимание своего коллеги из Латвии - омбудсмена Юриса Янсонса.

Сопредседатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов считает, что работающие в Латвии русскоязычные журналисты, которые подверглись обыскам и задержаниям, должны быть защищены Россией, поскольку репрессии в их отношении не закончились.

«Тема репрессий в отношении этих людей в латышской среде не обсуждается, и вряд ли омбудсмен будет вмешиваться. Часть изъятой техники им вернули, часть техники и денег до сих пор находится в Службе госбезопасности. Так что репрессии не закончились. Россия может поднять вопрос о репрессиях против русских журналистов в Латвии в Совете Европы и ОБСЕ. Не помешал бы и вызов латвийского посла в Москве в российский МИД», - сказал Митрофанов РИА Новости.

В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - «Нарушение режима санкций Евросоюза», наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня». При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.