Латвийское радио «Балтком» оштрафовали на €8 тысяч за интервью с Жириновским

Латвийский нацсовет по электронным СМИ оштрафовал радио «Балтком» на €8 тысяч за интервью с Владимиром Жириновским, который отвечал на вопросы радиопрограммы «Абонент доступен» 8 июля этого года.

НСЭСМИ не приводит конкретных цитат российского политика, которые привели к столь суровым по латвийским меркам наказанию. Глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш говорит: «Наша задача — заботиться об безопасности информационного пространства Латвии»

В совете также сообщили, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя передачи, должно обеспечить многообразие мнений, а в задачу журналиста входит реагировать на антигосударственные заявления гостя.