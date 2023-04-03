Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили в МИД.

«Внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску», — сообщается в ведомстве.

По словам Лаврова, Гершковича взяли с поличным при получении некой секретной информации, представляющей собой государственную тайну.

В четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».