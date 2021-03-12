Галина Арапова: «Потенциальный риск оказаться в нарушителях есть всегда, о чем бы вы ни писали»

В новом законе расширилось понятие политической деятельности, это может быть и распространение информации, и высказывание своего мнения, и формирование общественной позиции. То есть обычная журналистская работа. Попасть под действие закона можно, если у тебя есть не только копейка иностранных денег, гонорар, но и любая нематериальная поддержка — «организационно-методическая», как сказано в законе. Мы видим, что из пяти человек, которых приравняли к СМИ и включили в список иноагентов, трое — журналисты, одна художница-активистка и правозащитник. Это явный сигнал, кто прежде всего под прицелом: журналисты, активисты и правозащитники.

— Что ожидает активных пользователей социальных сетей?

— В Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» добавили статью о социальных сетях. Теперь Роскомнадзор будет регулировать социальные сети и вести их реестр. Социальные сети стали во всем мире играть значимую роль в медиасреде, сегодня все респектабельные издания имеют свои паблики в соцсетях, это новая площадка для журналистики, да и просто место для открытой дискуссии и выражения своего мнения.

Чем больше государство пытается урегулировать «традиционные СМИ», тем активнее журналисты уходят в соцсети. Но основные игроки на этом рынке — медиакомпании США, которые работают по законам США и не обязаны подчиняться законам других стран. По своей природе они транснациональны и предоставляют площадку для распространения информации и для личного самовыражения людям из разных стран мира. В этом уникальность соцсетей. Есть, конечно, и отечественные соцсети — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Но они не настолько влиятельны и уже сильно зарегулированы нашим законодательством, тем же пакетом Яровой, правилами об «организаторах распространения информации» и т. д.

Теперь Роскомнадзор сможет объявить сетью любую онлайн-площадку, которую посещает больше полумиллиона пользователей из РФ в сутки. И с момента включения в реестр соцсеть обязана будет плотно сотрудничать с Роскомнадзором, модерировать контент, удалять, отвечать на запросы под угрозой штрафов и блокировки.

Это регулирование также не пройдет бесследно для информационной сферы в целом и для жизни каждого пользователя в отдельности. Дело в том, что люди привыкли к интернету и к социальным сетям, это сегодня является базовой потребностью, как потребность в электричестве и водопроводе. Доступ к качественному и эффективному интернету сегодня признан на мировом уровне одним из неотъемлемых составляющих права на доступ к информации, и государства обязаны предоставить гражданам такую услугу.

Статья нового закона довольно широко формулирует обязанности соцсетей, она требует от администраторов сетей модерации контента на русском языке и быструю блокировку того контента, который в РФ считается запрещенным. Значит, у соцсетей должны быть русскоязычные службы модерации, которые обязаны хорошо разбираться в нашем медиазаконодательстве, знать реестр экстремистских материалов, все темы-табу, «шерстить» весь русскоязычный сегмент соцсетей и вычищать из него все, что российские суды признают «запрещенным» и т. д.

При этом какие-то неведомые модераторы, скорее всего не юристы, будут иметь инструмент удаления и блокировки, что может привести к усилению цензуры онлайн. Я не очень представляю, как это будет выполняться на практике. Facebook в прошлом году презентовал новый независимый орган — наблюдательный совет, который призван решать споры по поводу публикуемого в соцсети контента и вырабатывать рекомендации. Однако, пока Facebook пытается наладить мягкие механизмы саморегулирования, мы решили вторгнуться в их епархию со своим законодательным регулированием, принуждая их играть по нашим правилам. Не факт, что это не приведет к новым конфликтам в информационном пространстве.

— В декабре принят закон, который засекречивает информацию об имуществе судей и сотрудников силовых ведомств, в том числе об их родственниках.

— Да, и такой законопроект был поддержан депутатами Госдумы. По мнению многих, и я с ними согласна, это в чистом виде реакция на антикоррупционные расследования последнего года.

Нам дают понять: власть не хочет, чтобы об этом писали и чтобы общество это читало. Хотя это решение вступает в полное противоречие с антикоррупционным законодательством РФ, которое требует как раз от государственных служащих публикации своих налоговых деклараций, отчетности обо всех средствах, полученных в том числе и от любой иной деятельности помимо государственной службы. Эта деятельность, как известно, ограничена творческой, научной и преподавательской сферами, а они не могут приносить большой доход. Декларирование дохода и имущества является важной антикоррупционной мерой, чтобы чиновники не вели бизнес, пользуясь служебным положением, чтобы не записывали его на родственников. А сейчас общество фактически утратит вообще какой-то контроль над этим. Такой закон вряд ли будет способствовать борьбе с коррупцией.

— Еще один законопроект, который находится в стадии обсуждения, — об образовании. Поправка о просветительской деятельности практически требует согласования с властями всех просветительских мероприятий, включая выступления в клубах, библиотеках, на фестивалях. Академики и деятели культуры уже выступили с протестом.

— Поправки ставят серьезный заслон какой бы то ни было просветительской деятельности, международному сотрудничеству в области науки, просветительским мероприятиям общественных организаций, относя к просвещению практически любое «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции» «вне рамок образовательных программ».

Получается, что под действие требования согласовывать «просветительскую деятельность» теперь попадет любой образовательный Telegram-канал, публичная лекция, творческая встреча с писателем или экспертом. Поделился рецептом приготовления пирога или захотел рассказать впечатления о прочитанной книжке без одобрения властей — распространил знания, умения и навыки. Что уже будет незаконно.

ВИРУС ПРОТИВ ГЛАСНОСТИ

— Каковы были основные тренды в практике применения законодательства в 2020 году?

— Год пандемии и новый виток применения закона о «фейкньюс» определили главный тренд. Борьба с информацией, не совпадающей с данными оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вылилась в огромное число административных дел. Только за первые три месяца действия закона было инициировано порядка 160 административных дел, а за весь 2019-й — меньше 20. В попытке навести порядок и утвердить позитив в информировании о вирусе регуляторы активно гонялись за журналистами, студентами, блогерами и врачами. Это было очень печальное зрелище и не добавляло и без того находящемуся в стрессе обществу уверенности в завтрашнем дне.

Второе: пандемия повлияла на доступ журналистов в залы судебных заседаний для освещения судебных процессов.

Во многих регионах и до сих пор право журналистов на посещение судебных заседаний ограничено, хотя медиаотрасль была отнесена к тем сферам экономики, которые должны продолжать работать и предоставлять услуги населению бесперебойно. Да, в начале пандемии не работали и суды, но когда они возобновили работу, а пандемия еще не закончилась, суды формально проходили в открытом режиме, но журналистов на них не пускали. И во многих случаях это было откровенным нарушением принципа гласности судопроизводства. Либо пускали журналистов одних СМИ и не пускали других. Либо как в Кемерове на одном из судов по иску трех кузбасских колоний по защите их репутации, где наш юрист защищает журналиста, написавшего материал о пытках в пенитенциарных учреждениях. Там судья отказала прессе присутствовать в зале суда, потому что коронавирус, и юрист колоний против разглашения ее персональных данных, которые журналисты узнают, если будут присутствовать в зале суда.