Как редакциям безопасно работать с информацией, если вокруг—эпидемия

Тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции заставляет журналистов уделять ей львиную долю своих публикаций и эфиров. Описывая болезни, истории больных и методы лечения, журналисты должны и тут помнить о соблюдении законов.

ЭПИДЕМИЯ ФЕЙКОВ

В конце февраля этого года в российском сегменте интернета на фоне пугающих новостей о коронавирусе поползли слухи об эпидемии в Москве. В соцсетях заговорили о «двадцати тысячах зараженных» и о том, что «власти скрывают истинные масштабы эпидемии». Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 4 марта сообщил, что, согласно отчету ФСБ, панику пытаются посеять из‑за границы. В тот же день Роскомнадзор объявил, что по запросу Генпрокуратуры уже заблокировал ряд страниц в Facebook и во «ВКонтакте», где распространялась недостоверная информация о коронавирусе в России.

Редакциям СМИ нужно быть осторожнее: тема пандемии, с одной стороны, «хайповая», а значит, приносящая трафик. С другой стороны, за распространение фейков о вирусе можно нарваться не только на блокировку ресурса, но и на штраф. Тот самый «закон о фейках», вступивший в силу в прошлом году, предусматривает административное наказание за распространение под видом достоверных сведений недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Штрафы за это правонарушение предусмотрены частью 9 ст. 13.15 КоАП: для граждан — 30–100 тыс., для должностных лиц — 60–200 тыс., для юридических лиц — 200–500 тыс. рублей.

Чтобы не попасть под наказания, имеет смысл придерживаться двух простых правил:

• использовать надежные источники информации и ссылаться на них в публикации;

• если есть сомнения в правдивости информации, не нужно подавать ее в публикации как достоверную.

ПРАВО НА ТАЙНУ БОЛЕЗНИ

Законодательство охраняет не только общество от панических слухов по поводу заболеваний. Информация о состоянии здоровья каждого отдельного человека — тоже под защитой закона. Речь идет о так называемой «медицинской тайне».

Без согласия гражданина никто не имеет права распространять информацию о состоянии его здоровья: диагнозах, лечении, посещении больниц и поликлиник, результатах анализа и т.д. Медицинская тайна регулируется несколькими законами и относится к сведениям о частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ). За ее нарушение человек имеет право обратиться в суд с иском к журналисту или редакции и потребовать от нарушителя компенсацию морального вреда и удаления сведений о нем с сайтов и страниц соцсетей.