Угрозы, нападения, порча оборудования — как закон защищает журналистов в таких случаях

Только с начала этого года проект «Медиаконфликты в России» Фонда защиты гласности зарегистрировал 35 нападений на журналистов и 24 случая угроз сотрудникам СМИ. На самом деле их больше: далеко не обо всех случаях давления на прессу становится известно.

ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ: ТЕОРИИ

Давление на журналистов может быть расценено как уголовное преступление. Статья 144 УК РФ предусматривает наказание за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Давайте посмотрим, в каких случаях закон помогает сотрудникам СМИ защитить свою работу от внешнего воздействия.

Сразу оговоримся: человек должен иметь статус журналиста. По Федеральному закону «О СМИ» для получения этого статуса он должен работать в зарегистрированном издании. Находится журналист в штате редакции, по договору или работает внештатно по заданию — не важно.

Статья Уголовного кодекса запрещает препятствовать «законной профессиональной деятельности» журналиста. Это значит, что на него оказывают давление именно в связи с выполнением профессиональных обязанностей: во время сбора или проверки информации, проведения съемки, подготовки материала к публикации и т.п. Важно, чтобы при этом журналист сам не нарушал закон.

Воспрепятствованием журналистской деятельности закон считает принуждение к распространению или отказу от распространения информации. Оно может проявляться по-разному:

• шантаж или угрозы журналисту, его близким;

• угрозы редакции СМИ (например, обещание «закрыть» издание, уничтожить тираж, создать проблемы в деятельности редакции, распространении тиража, вещании и т.п.), а также действия, которые приводят к таким последствиям;

• применение насилия по отношению к журналисту или его близким;

• повреждение или уничтожение имущества журналиста или редакции.

Насилие по отношению к журналисту и его близким может быть любым, в том числе и причинение легкого вреда здоровью.

Отягчающим обстоятельством при давлении на журналиста или редакцию будет использование служебного положения. Преступление будет считаться совершенным вне зависимости от того, удалось ли преступнику воздействовать на журналиста или нет.

ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

Самый распространенный способ припугнуть сотрудника СМИ — угрозы. Журналисты-расследователи разных изданий рассказывали нам об анонимных звонках, СМС, сообщениях в социальных сетях. Иногда злоумышленники пытаются надавить психологически: звонят ночью и молчат, устраивают слежку. Иногда портят имущество: обливают дверь краской, прокалывают колеса автомобиля. Коллеги нижегородской журналистки Ирины Славиной, трагически погибшей в начале октября этого года, рассказывали, что неизвестные даже разбрасывали листовки по району, где жила Ирина.

И если вам показалось, что деятельность журналиста в России надежно защищена, то придется вас разочаровать. На практике правоохранительные органы очень редко возбуждают уголовные дела по статье 144. А обвинительные приговоры по ней — скорее исключение. И тому есть несколько причин.