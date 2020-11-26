Угрозы, нападения, порча оборудования — как закон защищает журналистов в таких случаях

Разбираемся вместе с экспертами Центра защиты прав СМИ
Только с начала этого года проект «Медиаконфликты в России» Фонда защиты гласности зарегистрировал 35 нападений на журналистов и 24 случая угроз сотрудникам СМИ. На самом деле их больше: далеко не обо всех случаях давления на прессу становится известно.
ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ: ТЕОРИИ
Давление на журналистов может быть расценено как уголовное преступление. Статья 144 УК РФ предусматривает наказание за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Давайте посмотрим, в каких случаях закон помогает сотрудникам СМИ защитить свою работу от внешнего воздействия.
Сразу оговоримся: человек должен иметь статус журналиста. По Федеральному закону «О СМИ» для получения этого статуса он должен работать в зарегистрированном издании. Находится журналист в штате редакции, по договору или работает внештатно по заданию — не важно.
Статья Уголовного кодекса запрещает препятствовать «законной профессиональной деятельности» журналиста. Это значит, что на него оказывают давление именно в связи с выполнением профессиональных обязанностей: во время сбора или проверки информации, проведения съемки, подготовки материала к публикации и т.п. Важно, чтобы при этом журналист сам не нарушал закон.
Воспрепятствованием журналистской деятельности закон считает принуждение к распространению или отказу от распространения информации. Оно может проявляться по-разному:
• шантаж или угрозы журналисту, его близким;
• угрозы редакции СМИ (например, обещание «закрыть» издание, уничтожить тираж, создать проблемы в деятельности редакции, распространении тиража, вещании и т.п.), а также действия, которые приводят к таким последствиям;
• применение насилия по отношению к журналисту или его близким;
• повреждение или уничтожение имущества журналиста или редакции.
Насилие по отношению к журналисту и его близким может быть любым, в том числе и причинение легкого вреда здоровью.
Отягчающим обстоятельством при давлении на журналиста или редакцию будет использование служебного положения. Преступление будет считаться совершенным вне зависимости от того, удалось ли преступнику воздействовать на журналиста или нет.
ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Самый распространенный способ припугнуть сотрудника СМИ — угрозы. Журналисты-расследователи разных изданий рассказывали нам об анонимных звонках, СМС, сообщениях в социальных сетях. Иногда злоумышленники пытаются надавить психологически: звонят ночью и молчат, устраивают слежку. Иногда портят имущество: обливают дверь краской, прокалывают колеса автомобиля. Коллеги нижегородской журналистки Ирины Славиной, трагически погибшей в начале октября этого года, рассказывали, что неизвестные даже разбрасывали листовки по району, где жила Ирина.
И если вам показалось, что деятельность журналиста в России надежно защищена, то придется вас разочаровать. На практике правоохранительные органы очень редко возбуждают уголовные дела по статье 144. А обвинительные приговоры по ней — скорее исключение. И тому есть несколько причин.
2017 г. — 7
2018 г. — 1
2019 г. — 2
Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Во-первых, журналисту, на которого производится давление, зачастую трудно собрать факты, указывающие на совершение преступления. Те, кто хочет повлиять на репортера, стараются не оставлять следов, которые могли бы потом стать доказательствами угроз. Следственные органы знают об этом и нередко просто не хотят заниматься такой работой: она требует много сил. Правоохранителям легче сочинить отказ в возбуждении дела. А иногда заявления журналистов вовсе остаются без внимания.
Во-вторых, угрозы журналистам очень часто исходят от «непростых» людей: чиновников, представителей крупного бизнеса, силовиков и т.п. В этих случаях есть вероятность, что правоохранительные органы тоже не будут спешить реагировать на заявление сотрудника СМИ.
В-третьих, нередко журналистам мешают работать сами правоохранители. Например, это могут быть полицейские на массовых мероприятиях. Репортеров бьют, им ломают камеры, телефоны, штативы и диктофоны. В таких случаях представители полиции будут стараться доказать, что они не применяли силу, не виноваты в повреждении техники. А следственные органы и суды чаще поддерживают позицию полицейских, а не журналистов.
В-четвертых, можно говорить и о «политической» предвзятости при расследовании угроз журналистам. Правоохранительные органы, по нашим наблюдениям, менее охотно реагируют на жалобы сотрудников независимых, оппозиционных СМИ. А ведь именно представители этих изданий чаще всего ощущают на себе давление из-за своей профессиональной деятельности.
И наконец, сами журналисты далеко не всегда обращаются в полицию с заявлениями об угрозах. Во многом это связано как раз с разочарованием в работе правоохранительных органов. Сотрудники СМИ не верят, что их жалобы будут объективно рассмотрены, а угрозы — расследованы.
Однако в некоторых случаях журналистам удается добиться адекватной реакции на свои жалобы. Чаще всего это происходит, когда угрозы или нападения на работников СМИ получают широкую огласку.
Так произошло, например, с главным редактором интернет-издания «Новый фокус» из Абакана Михаилом Афанасьевым. Журналисту после публикации одного материала позвонил местный вор в законе и стал угрожать расправой. Михаил сумел записать телефонный разговор и даже выложил его на сайт своего издания. Но единственным, кто отреагировал на это, был местный Роскомнадзор. Ведомство прислало на адрес редакции «Нового фокуса» предупреждение, потому что в угрозах криминального авторитета присутствовали нецензурные слова.
Ситуация изменилась после того, как об угрозах абаканскому журналисту написали в федеральных изданиях, а к решению проблемы подключились юристы Центра защиты прав СМИ. Местные правоохранители возбудили все-таки уголовное дело. А потом вор в законе попался на мелком грабеже — вынес из магазина упаковку пива. В итоге его осудили по нескольким статьям, в том числе и за воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности.
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Юристы Центра защиты прав СМИ советуют: при получении угроз в первую очередь необходимо поставить в известность об этом руководство редакции. Имеет смысл искать поддержки у коллег. Вообще, в случае возникновения опасности лучше не работать над темой в одиночку: так проще подстраховать друг друга.
Второй совет: самому собирать доказательства угроз или других попыток воздействия. Нужно искать свидетелей, фотографировать или запоминать приметы подозрительных людей, записывать содержание телефонных разговоров. Последнее стало делать нелегко — тут IT-гиганты, прямо скажем, подложили журналистам свинью. В современных версиях операционных систем смартфонов от Google и Apple запись телефонных разговоров заблокирована. Компании объясняют это заботой о приватности общения. Но они почему-то не подумали о том, что запись телефонных разговоров порой помогает предупреждать и раскрывать преступления. Но в некоторых случаях эту блокировку удается обойти.
Нужно предавать факты угроз, нападений или порчи имущества журналистов огласке. Пусть об этом напишет ваше издание, расскажут другие СМИ, узнают правозащитные организации и профессиональные журналистские объединения.
Обязательно подавайте заявление в полицию, даже если вы не верите в эффективность этого шага.
Практика показывает: угрозы, которые становятся достоянием общественности, о которых сообщают в полицию, исполняются намного реже.
Есть еще одна причина, из-за которой по каждому факту угроз нужно обязательно писать заявление в полицию. Чтобы в случае неблагоприятного развития событий, насилия в отношении журналиста можно было продемонстрировать, что это было связано с профессиональной деятельностью и ранее журналист жаловался на поступающие угрозы. Анализ дел убитых журналистов показывает, что подавляющему большинству из них до этого угрожали и правоохранительные органы ничего по этому поводу толком не делали.
В наиболее серьезных случаях можно просить полицию предоставить журналисту государственную защиту по аналогии с защитой свидетелей. Это прописано в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». На него можно ссылаться, если ситуация тяжелая и угроза довольно реальна. Тогда нужно писать в полицию заявление и просить предоставить государственную защиту. Вот какие меры защиты полиция может предоставить журналисту:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место.
Понятно, что далеко не в каждом случае журналисту будут готовы помочь изменить внешность или переселить в другой город. Но тем не менее нужно знать, что на государственную защиту он тоже имеет право.